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पीएससी:अभ्यर्थी रख सकेंगे सैनिटाइजर, पेन-पेंसिल और पानी के बॉटल, सहायक प्राध्यापकों की चयन परीक्षा आज

भिलाई2 दिन पहले
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  • पीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में 8240 अभ्यर्थी होंगे शामिल, बनाए 36 केंद्र

5 नवंबर से सहायक प्राध्यापक चयन परीक्षा -2019 शुरू हो रही है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से दो पालियों में होने वाली परीक्षा के लिए जिले में 36 केंद्र बनाए गए हैं। 8 नवंबर तक चलने वाली परीक्षा के लिए जिले से 8240 उम्मीदवारों ने पंजीयन कराया है। परीक्षा हाल में उम्मीदवार अपने साथ सैनिटाइजर, पेन, पेंसिल, रबर और पानी का बॉटल लेकर जा सकेंगे। परीक्षा के पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। वहीं सुरक्षा के सभी इंतजाम भी होंगे।

डेढ़ घंटे पहले उपस्थित होना होगा : परीक्षा के संयोजक केंद्र साइंस कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आरएन सिंह और परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओपी गुप्ता ने बताया कि उम्मीदवारों को परीक्षा के डेढ़ घंटे पहले चिन्हित केंद्रों में उपस्थित होना होगा। एक घंटे पहले अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। उम्मीदवारों को पहले बुलाने का कारण है कि उनकी केंद्रों में थर्मल स्क्रिनिंग की जाएगी। साथ ही उनकी जांच भी किया जाएगा।

आईडी प्रूफ दिखाना होगा अनिवार्य : परीक्षा हाल में प्रवेश करने के पहले उम्मीदवारों को किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फोटोयुक्त मतदाता कार्ड में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा। हर केंद्रों के परीक्षा हाल में सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उम्मीदवार चाहें तो अपने साथ सैनिटाइजर रख सकते हैं।

शील्ड फेस मास्क और कोविड चश्मा पहनने की छूट : कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए परीक्षा हाल में उसी उम्मीदवार को प्रवेश दिया जाएगा, जो मास्क पहनकर आएगा। किसी कारणवश कोई भूल गया तो उसे कारण बताने पर परीक्षा केंद्र से मास्क उपलब्ध कराया जा सकता है। उम्मीदवार चाहें तो अपनी सुरक्षा के लिए फेस शील्ड मास्क और कोविड-19 के लिए बनाए विशेष चश्में का उपयोग कर सकेंगे।

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