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प्रदर्शन:6 साल में नहीं मिला सम्मानजनक पदनाम निकाला कैंडल मार्च, विरोध में छोड़े गुब्बारे

भिलाई4 घंटे पहले
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  • बीएसपी के डिप्लोमा इंजीनियर्स ने कहा- अब काला फीता लगाकर करेंगे काम
  • जूनियर इंजीनियर का पदनाम को लेकर है विरोध

बीएसपी में काम कर रहे डिप्लोमा इंजीनियर्स 6 साल से सम्मानजनक पद की मांग कर रहे डिप्लोमा इंजीनियर्स ने गुरुवार की शाम विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कैंडल मार्च निकाला, विरोध में गुब्बारे भी छोड़े। डिप्लोमा इंजीनियर्स फेडरेशन ऑफ इस्पात के नेतृत्व में बीएसपी के डिप्लोमा इंजीनियर्स द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया। जिसमें प्रबंधन के खिलाफ सम्मानजनक पदनाम मुद्दों की लटकाने की साजिश को लेकर नारेबाजी की, साथ ही जूनियर इंजीनियर पदनाम लागू करने की मांग की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि प्रबंधन से जो पदनाम की मांग नहीं कर रहे हैं, उन्हें नया पद नाम दिया जा रहा है। वहीं डिप्लोमा इंजीनियर्स 6 साल से नया पदनाम देने की मांग कर रहे हैं तो प्रबंधन का रवैया टालमटोल भरा है। उनका इशारा चिकित्सकों के नए पदनाम की तरफ है।

काला फीता लगाकर अब से करेंगे नियमित ड्यूटी
1500 से अधिक डिप्लोमा इंजीनियर्स प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए काले गुब्बारे भी सोने तथा काले झंडे भी लहराए। उन्होंने तय किया कि जब तक पदनाम का निर्धारण नहीं हो जाता तब तक काला फीता लगाकर संयंत्र में ड्यूटी करेंगे।

आश्वासन दिया परंतु लागू नहीं किया, इसका विरोध
सम्मानजनक पदनाम के लिए सेल के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भी एक बार नहीं कई बार घोषणा की है। डिप्लोमा इंजीनियर्स सहित अन्य कर्मचारियों को भी सम्मानजनक पदनाम दिया जाएगा। लेकिन आज तक इस मामले का निराकरण नहीं किया गया है।

लक्ष्य से ज्यादा उत्पादन करने पर मिला कुछ नहीं
डिप्लोमा इंजीनियर्स ने कहा कि कर्मचारी अपनी क्षमता के अनुरूप विकट परिस्थितियों में भी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के हाथ अभी भी खाली है। उनके मुद्दों को बहाना बनाकर लटकाया जा रहा है। जबकि काम लगातार हो रहा है।

कर्मियों को हतोत्साहित किया जा रहा
सेफी का कहना है कि युवा कर्मचारियों को प्रबंधन लगातार हतोत्साहित करने के कार्यों में लगा हुआ है। हर मुद्दे में युवा कर्मचारियों को अपमानित और हतोत्साहित करने का कार्य चल रहा है। चाहे क्वाटर, वेतन या डिग्रेडेशन हो। प्रबंधन गंभीर नहीं है.

आगामी दिनों में आंदोलन की चेतावनी
डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन भिलाई के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने सेल प्रबंधन को आगाह किया कि यदि समय रहते इस समस्या का निदान नहीं हुआ तो भविष्य में संयंत्र चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। पूरे संयंत्र के मॉडएक्स यूनिट युवा के हाथ में हैं।

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