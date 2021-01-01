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घरेलू हिंसा:40 लाख रुपए लाने के लिए नवविवाहिता को प्रताड़ना, सास व ननद के खिलाफ केस दर्ज

भिलाईएक घंटा पहले
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  • शादी के दौरान लड़की के पिता करीब 60 लाख रुपए पहले ही कर चुके थे खर्च

महिला थाना पुलिस ने शनिवार की देर रात 30 वर्षीय नवविवाहिता रिचा पति हेमंत यादव निवासी सेक्टर 1 की शिकायत पर उसकी सास इंदिरा पति देवनारायण और ननद प्रज्ञा पिता देवनारायण के खिलाफ धारा 498 ए के तहत केस दर्ज किया है।

रिचा ने पुलिस को बताया कि 21 जुलाई 2018 को उसकी सगाई हुई थी। 17 जनवरी 2019 को शादी हुई। इसके बाद वह विदा होकर अपने ससुराल लखनऊ में रहने लगी। शादी के पहले सास ने ननद के खाते में 23 लाख 15 हजार अकाउंट में और 1 लाख रुपए नगद ले लिया।

शादी के दौरान उसके पिता ने करीब 60 लाख रुपए खर्च किए। ससुराल जाने के बाद उसकी सास और ननद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। दोनों उस पर मायके से 40 लाख रुपए लाने की मांग करके परेशान करने लगे। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों पक्ष की काउंसलिंग की कोशिश की। जब दोनों पक्षों में समझौता नहीं हुआ तो रिचा की शिकायत पर सास और ननद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। विवेचना जारी है।

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