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आयकर विभाग की कार्रवाई:40 सालों से बाटलिंग के धंधे में सक्रिय है चंद्र गुप्त, आईटी ने पूरे दिन खंगाला रिकॉर्ड

भिलाई2 घंटे पहले
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  • प्रदेश के सबसे बड़े बाटलिंग कारोबारी के कुम्हारी स्थित ठिकानों पर आयकर विभाग की दबिश

आयकर विभाग की टीम ने बुधवार को प्रदेश के सबसे बड़े बॉटलिंग कारोबारी के तीन ठिकानों पर एक साथ दबिश दे। दिल्ली से मिले इनपुट के आधार पर विभाग की तीन अलग-अलग टीमों द्वारा की जा रही जांच में टैक्स चोरी का बड़ा मामला सामने आने की आशंका जताई जा रही है। जांच गुरुवार तक पूरा होने की संभावना है। आयकर विभाग की कुल 3 टीमों ने बुधवार की सुबह 6 बजे बॉटलिंग कारोबारी चंद्रगुप्त के रायपुर शंकर नगर स्थित निवास के साथ-साथ कुमारी स्थित ऑफिस और यार्ड में एक साथ दबिश दी । टीम में करीब 20 अधिकारी शामिल हैं। आयकर विभाग की टीम जब सुबह 6 बजे कुम्हारी स्थित यार्ड में पहुंची, उसके पहले ही कारोबारी चंद्र गुप्ता अपने बेटे और फर्म के मालिक नवनीत गुप्ता के साथ ज पहुंच चुके थे। आयकर विभाग की टीम के साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने यार्ड को घेरते हुए लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। आईटी की यह जांच पूरे दिन जारी रही। हालांकि जांच के दौरान क्या कुछ मिला, इसका खुलासा देर रात तक नहीं किया गया।

बाटलिंग के कारोबार में पिछले 40 वर्षों से सक्रिय
दिल्ली निवासी चंद्र गुप्ता का छत्तीसगढ़ में बाटलिंग का बड़ा कारोबार है। बीते 40 वर्षों से वे छत्तीसगढ़ के लगभग डिस्टलरीज में बॉटल सप्लाई का एक तरफा कारोबार करते आ रहे हैं। उनका मुख्य काम डिस्टलरीज के लिए नई और पुरानी बोतलों के लिए ट्रेडिंग करना है।

चुनौती देने वाले भी नहीं टिक सके इस कारोबार में
छत्तीसगढ़ में तीन प्रमुख डिस्टलरीज है जो कि कुम्हारी, मंदिर हसौद और बिलासपुर में स्थित है। चंद्र गुप्त की फर्मे इन डिस्टलरीज को बॉटल सप्लाई करती आ रही है। बीते वर्ष सत्येंद्र गर्ग नाम के कारोबारी ने गुप्ता परिवार से छीना था, लेकिन वह भी बीच अवधि में ही काम छोड़ गया।

शिकायत मिलने के बाद पूरी प्लानिंग के साथ पहुंची टीम
खबर है कि इस पूरे मामले में पहले शिकायत हुई। इसके बाद आईटी की टीम ने प्लानिंग की। प्लानिंग के बाद सुनियोजित तरीके से सुबह अचानक गुप्ता के तीनों प्रमुख ठिकानों में दबिश दी गई। आईटी के अधिकारियों ने अब तक इस जांच को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है।

मोबाइल जब्त करने के बाद शुरू की जांच
टीम के सदस्यों ने चंद्र गुप्ता, नवनीत गुप्ता सहित फर्म से जुड़े अन्य कर्मचारियों के मोबाइल जब्त कर लिए। इसके बाद यार्ड और कुम्हारी में टोल प्लाजा के पास स्थित दफ्तर में रखें कंप्यूटर, लैपटॉप, बही-खाते और अन्य दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में टैक्स चोरी की बात सामने आ रही है। जांच का काम देर रात तक जारी रहा, जिसके गुरुवार तक पूरा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसी तरह आयकर विभाग की एक अन्य टीम कारोबारी के शंकर नगर स्थित निवास में भी कंप्यूटर, लैपटॉप की जांच कर रही।

इस वर्ष मिल रही है कड़ी टक्कर, माममें जांच जारी
40 वर्षों से एकतरफा बॉटल सप्लाई कर रहे गुप्ता परिवार की फर्मों इस वर्ष कड़ी टक्कर मिल रही है। रायपुर का एक कारोबारी उनसे कुम्हारी डिस्टलरीज का काम पहले ही छिन चुका है। बिलासपुर के डिस्टलरीज के काम पर भी तलवार लटकी हुई है।

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