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धनतेरस:ट्विनसिटी के बाजारों में धनवर्षा, 18 किलो सोना और ढाई क्विंटल चांदी की हुई बिक्री

भिलाई4 घंटे पहले
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  • शुक्रवार को भी खरीदी के लिए शुभ मुहूर्त, वाहनों की पहले ही कराई बुकिंग, आज लेंगे डिलीवरी

धनतेरस की चमक से बाजार रौशन हो गए है। ट्विनसिटी के बाजारों में सुबह से ही लोग खरीदारी के लिए निकल पड़े। इस दौरान सराफा मार्केट में 18 किलो सोना और ढाई क्विंटल चांदी की बिक्री हुई। इसी तरह ऑटोमोबाइल, रियल स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण, गार्मेंट्स समेत सभी सेक्टर में अच्छा बिजनेस हुआ। शुक्रवार को भी मुहूर्त होने से वाहन शो रूम पर लोगों ने डिलीवरी के लिए शुक्रवार डेट तय कर रखी है। लघु व्यापार उद्योग संघ के अध्यक्ष संजय चौबे ने बताया कि इस बार लोगों के बीच लोकल वस्तुओं की अधिक मांग रही।

पिछले साल की तुलना में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अच्छा व्यापार
छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स के जिला अध्यक्ष अशोक राठी ने बताया कि कपड़े का मार्केट ठीक रहा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में पिछले साल की तुलना में इस बार अच्छा व्यापार हुआ।सराफा बाजार लोगों को अपनी और आकर्षित करता रहा। दिनभर में कम से कम 18 किलो सोने और करीब ढाई क्विंटल चांदी की बिक्री हुई होगी। लोगों को चूड़ियां, हार और अन्य आभूषणों ने भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया।

दिनभर का कारोबार : व्यापारियों के चेहरे खिले, आज भी अच्छे कारोबार की जताई जा रही है उम्मीद...
पार्टी वियर और गर्म कपड़ों की रही मांग: इस बार कपड़ों के बाजार में स्टाइलिश टी-शर्ट, जीन्स और लेदर के जैकेट, ब्लेजर आदि की मांग अधिक रही। युवतियों के बीच प्लाजो, टॉप, लांग स्कर्ट, फ्लोरल पैटर्न समेत अन्य चीजों की मांग रही। युवाओं में जैकेट और टी शर्ट के केजुअल वियर की तलाश रही।

सोने व चांदी के गहने बिके, दिनभर रही ग्राहकों की भीड़: सराफा एसोसिएशन के प्रकाश सांखला ने कहा कि दिनभर में करीब 18 किलो सोने और करीब ढाई क्विंटल चांदी के गहने बिके होंगे। हीरों का भी अच्छा कारोबार हुआ है। शुक्रवार को और भी अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है।

2989 कारें और 6847 मोटर साइकिल बुक: गुरुवार को जिले में 2989 कारें और 6847 मोटर साइकिल बुक की गईं। 65 फीसदी वाहनों की डिलवरी हो चुकी है। शेष वाहनों की डिलवरी शुक्रवार को होगी। आज भी बिक्री होगी।

एसी और कंप्यूटर की मांग रही अधिक: इस बार इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक्स के मार्केट में मोबाइल, एसी और कंप्यूटर की मांग अधिक रही। करीब 2104 एसी बुक की गई हैं। लैपटॉप की मांग भी अधिक रही।

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