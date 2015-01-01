पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

उच्च शिक्षा:डीयू ने सेमेस्टर प्रणाली की 10 कक्षाओं के परिणाम जारी किए

भिलाई4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने बुधवार को सेमेस्टर की 8 कक्षाओं के परिणाम समेत 11 कक्षाओं के परिणाम जारी किए हैं। सबसे ज्यादा सेमेस्टर के 8 कक्षाओं के परिणाम में 2 कक्षाओं के परिणाम शत प्रतिशत रहे। एमएससी होम साइंस एफ एंड एन फोर्थ सेमेस्टर और एमए होम साइंस फोर्थ सेमेस्टर का परिणाम शत प्रतिशत रहा। परीक्षा परिणाम एमएससी प्राणी शास्त्र का उतना अच्छा नहीं रहा। इस कक्षा में 177 में से सिर्फ 124 छात्र ही पास हो सके। वहीं 53 छात्रों के परिणाम रोकने पड़ गए। परीक्षा का रिजल्ट 70.05 प्रतिशत रहा। यूनिवर्सिटी बाकी कक्षाओं के परिणाम जारी करने की भी तैयारी में है। बुधवार को एमएससी बॉयोटेक्नोलॉजी, एमए राजनीतिशास्त्र, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी सूक्ष्मजीव विज्ञान, एमएससी प्राणी शास्त्र, एमएससी गृहविज्ञान (टीएंडसी), एमएससी गृहविज्ञान (एफ एंड एन), एमएससी होम साइंस एचडी, एमए होम साइंस, एमएसडब्ल्यू, बीसीए भाग-2 के परिणाम घोषित हुए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें