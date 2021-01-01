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गाइडलाइन जारी:एग्जाम के दौरान एक कमरे में केवल 12 स्टूडेंट्स को एंट्री

भिलाई2 घंटे पहले
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  • सीबीएसई के जारी शेड्यूल में मास्क पहनना और पानी का बोतल खुद लेकर आना किया अनिवार्य

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल (सीबीएसई) ने 10 वीं और 12वीं की समय सारणी जारी की है। 12वीं की परीक्षा 4 मई से 5 जून तक और 10वीं की परीक्षा 4 से 21 मई तक होगी। परीक्षा सुबह 10.30 से दोपहर 1.30 तक होगी। साथ ही स्कूलों और छात्रों के लिए गाइड लाइन भी जारी किया है। इसके अनुसार परीक्षा के दौरान प्रत्येक कमरे में सिर्फ 12 विद्यार्थियों को ही बैठाया जाएगा। उनके बीच प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी और बच्चों को कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। बिना मास्क के बच्चों को परीक्षा हाल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसे लेकर सीबीएसई द्वारा गाइड लाइन जारी कर दी गई है। स्कूलों को अवगत कराया गया है।

एग्जाम हाल में पानी की बोतल पारदर्शी होना जरूरी
परीक्षा के दौरान बच्चों पानी का बोतल खुद ही लेकर जाना होगा। कोविड-19 की वजह से यह नियम जारी किया गया है। बच्चे किसी भी रंग का पानी का बॉटल नहीं लेकर जा सकेंगे। इसका पारदर्शी होना अनिवार्य है। छात्र-छात्राएं को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चाहें तो सुरक्षा की दृष्टि से ग्लब्स पहन सकते हैं। परीक्षा में उन्हें पेंन और पेंसिल ले जा सकेंगे।

एक केंद्र में औसतन 350 परीक्षार्थियों को बैठाएंगे
परीक्षा के दौरान एक केंद्र में औसतन 350 परीक्षार्थियों को बैठाया जाएगा। बड़े केंद्रों में परीक्षार्थियों की संख्या 500 या इससे अधिक भी हो सकती है। छोटे केंद्रों में 300 से 350 परीक्षार्थियों को बैठाया जाएगा। इसके लिए अभी से ट्विनसिटी में संचालित स्कूलों के प्राचार्यों और संचालकों को निर्देश जारी किया गया है।

दो शिफ्टों में होगी 12वीं की परीक्षा, विषय अलग रहेंगे
एग्जाम को-आर्डिनेटर आरएस पांडेय ने बताया कि सी सीबीएससी के इतिहास में पहली बार दो शिफ्टों में 12वीं की परीक्षा ली जाएगी। पिछले साल वार्षिक परीक्षा 45 दिन में पूरे हुए थे। इस बार 39 दिन रखे गए हैं। 10वीं के अंतर्गत 75 और 12वीं के अंतर्गत 111 विषयों की परीक्षा ली जाएगी। इस बार तीन महीने पहले समय सारणी जारी की गई है।

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