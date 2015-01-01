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उच्च शिक्षा:सीटेट की परीक्षा 31 जनवरी को, 7 से 16 तक बदल जा सकेंगे परीक्षा केंद्र

भिलाईएक दिन पहले
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कोविड-19 संक्रमण के कारण 5 जुलाई 2020 को नहीं हो पाई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अब 31 जनवरी 2021 को होगी। उम्मीदवारों ने परीक्षा केंद्र बदलने का आग्रह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल से किया था। कोविड-19 के कारण कई लोगों ने अपना स्थान बदल दिया है। इसे देखते हुए सीएसईबी ने 7 से 16 नवंबर तक सुबह 11.59 बजे तक केंद्र बदलने की सुविधा दी है। जो उम्मीदवार परीक्षा केंद्र बदलना चाहते हैं वह सीटीईटी की वेबसाइट www.ctet.nic.in में ऑनलाइन संपर्क कर परीक्षा केंद्र के नाम सुधारकर पुन: आवेदन जमा कर सकते हैं। परीक्षा के संबंध में अतिरिक्त जानकारी के लिए उम्मीदवार सीटीईटी की वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं।
दुर्ग-भिलाई में भी बनाया गया परीक्षा केंद्र: पहले परीक्षा देश के 112 शहरों में होने वाली थी। कोविड-19 के कारण कई उम्मीदवारों ने अपना शहर बदला है। इसे ध्यान में रखते हुए परीक्षा होने वाले शहरों की संख्या में बढ़ाकर 135 की गई है। इसमें दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर समेत देश के अन्य शहर शामिल हैं। पहले सिर्फ रायपुर में ही केंद्र रहता था। अब दुर्ग और भिलाई में भी केंद्र होंगे।

सीए परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, 21 से एग्जाम
इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने सीए की नवंबर में होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए। सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल ईयर के छात्र आईसीएआई की वेबसाइट icai.org से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आईसीएआई 7 नवंबर को ऑप्ट-आउट विंडो भी खोलेगा। ऑप्ट-आउट के लिए कैंडिडेट्स को www.icai.org के ज़रिए आवेदन जमा करना होगा।

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