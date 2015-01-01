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विवाद:पार्किंग को लेकर झगड़ा, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर की कर दी पिटाई

भिलाई/दुर्ग5 घंटे पहले
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  • मचा बवाल, विरोध पर उतरे डॉक्टर्स, सीएस डॉ. पी बाल किशोर ने स्टैंड हटाने का दिया आश्वासन

दुर्ग जिला अस्पताल के पीछे स्थित मदर एंड चाइल्ड यूनिट के सामने वाहनों की पार्किंग को लेकर बीती रात जमकर विवाद हुआ। इस झगड़े में एनएसयूआई के कार्यकारी अध्यक्ष सहित 7 अन्य ने मिलकर ड्यूटी करने पहुंचे डॉ. जयंत चंद्राकर की ईंट, पत्थर, राड व हाथ-मुक्कों से मारपीट कर दी। इस दौरान डॉक्टर के कपड़े तक फट गए। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने घटना में शामिल संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष सोनू साहू, अमन दुबे, राहुल यादव, जलालुद्दीन उर्फ गट्टू पठान, योगेश उर्फ लक्की साहू, रुस्तम नेताम, ओमप्रकाश उर्फ आकाश साहू अन्य के खिलाफ बलवा, शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट और धमकी दिए जाने के आरोप में धारा 147, 186, 294, 323, 353 और 506 के तहत अपराध दर्ज किया है। शुक्रवार की सुबह डॉक्टरों व अस्पताल के अन्य स्टॉफ ने मोर्चा खोल दिया।

डॉ. चंद्राकर मेडिकल अफसर से पद पर पदस्थ अक्सर होता था विवाद
पुलिस ने बताया कि डॉ. चंद्राकार जिला अस्पताल में मेडिकल अफसर के पद पर पदस्थ हैं। उनकी ड्यूटी मदर एंड चाइल्ड यूनिट में लगाई गई थी। वे शिशु रोग विशेषज्ञ की पढ़ाई भी कर रहे हैं। गुरुवार की रात 9 बजे से शुक्रवार सुबह 9 बजे के बीच उसकी इमरजेंसी ड्यूटी लगी थी। बाइक से अस्पताल परिसर स्थित पार्किंग पहुंचे। गाड़ी खड़ा करने के दौरान आरोपियों का उनसे विवाद हुआ। मौके पर गाड़ी खड़े करने को लेकर यह विवाद हुआ। इसके बाद एनएसयूआई कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। इसके बाद आरोपियों ने डॉक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी। एफआईआर में कहा गया है कि डॉ. चंद्राकर को आरोपी सोनू ने धमकाया था। फरार आरोपी सोनू ने बताया कि पुलिस ने बिना जांच किए ही केस दर्ज किया है।

डॉक्टरों ने कहा- अवैध रूप से चल रहा साइकिल स्टैंड
जिला अस्पताल के मदर चाइल्ड हॉस्पिटल में पदस्थ चिकित्सक डॉ. जयंत चंद्राकर के साथ मारपीट किए जाने के विरोध में शुक्रवार को डाक्टरों व नर्सों ने प्रदर्शन किया। करीब ढाई घंटे तक धरना-प्रदर्शन हॉस्पिटल के सामने चला। सिविल सर्जन डॉ. पी बाल किशोर के द्वारा साइकिल स्टैंड को हटाने का आश्वासन मिलने के बाद यह प्रदर्शन खत्म हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि स्टैंड अवैध रूप से जिला अस्पताल परिसर में संचालित हो रहा है। न टेंडर निकाला गया है और न ही किसी को ठेके पर दिया गया है। साइकिल स्टैंड वालों की दादागिरी इतनी बढ़ गई है कि डॉक्टरों व महिला स्टॉफ से बदसलूकी की पहले भी शिकायतें रही है, लेकिन इसे टाला जाता रहा है। डॉक्टर के साथ मारपीट करने के बाद यह मामला तूल पकड़ा है। स्टैंड में जबरिया पैसे वसूली की जाती है। इसलिए साइकिल स्टैंड को ही हटाया जाए। पुलिस डॉक्टर के साथ मारपीट करने वाले दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाए। प्रदर्शन के दौरान डॉ. विनिता ध्रुव, डॉ.रजनीश मल्होत्रा, डॉ. क्षितिज यादव, डॉ. दनोरिया, डॉ. देव भूपेन्द्र स्वामी, ट्रेनी डॉक्टर मौजूद थे।

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