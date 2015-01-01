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उपलब्धि:फार्मेसी में बेहतर रिसर्च करने वालों में दुर्ग के वैज्ञानिक भी

भिलाई2 दिन पहले
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अमरीका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनियाभर के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची जारी की है, जिसमें छत्तीसगढ़ के तीन प्रोफेसरों को भी शामिल किया गया हैं। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर व हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. शैलेंद्र सराफ के साथ इसी विवि की प्रोफेसर डॉ. स्वर्णलता सराफ और संतोष रूंगटा कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च (आर-1) के वाइस प्रिंसिपल डॉ. एजाजुद्दीन का नाम भी श्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची में जोड़ा गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनियाभर के एक लाख 59 हजार वैज्ञानिकों की सूची जारी की है, जिनमें एक हजार 492 वैज्ञानिक भारतीय हैं। यह मुकाम फार्मेसी की फील्ड में शानदार रिसर्च और मेडिसिन में नवाचार को देखकर दिया गया है। डॉ. एजाजुद्दीन ने बताया कि वर्तमान में डीएसटी के अनुदान के साथ वें एंटी कैंसर ड्रग के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए दवाई तैयार कर रहे हैं। ड्रग के विकल्प पर शोध किया जा रहा है, जिससे मरीज को कम तकलीफ में कैंसर के इलाज का बेहतर रास्ता मिलेगा। इसके साथ ही सोरायसिस के इलाज के लिए सस्ती दवाई भी तैयार हो रही है।

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