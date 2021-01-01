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टीकाकरण:आज से जिले के 33 सेंटरों पर लगेगी कोरोना की वैक्सीन

भिलाई2 घंटे पहले
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जिले में गुरुवार से 33 सेंटरों पर कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। क्योंकि 13 फरवरी यहां के 10260 हेल्थ वर्करों को पहली डोज लगा लेनी है। 16 जनवरी से अबतक 45 % हेल्थ केयर वर्करों को ही पहली डोज लगाई जा सकी है, इसलिए केंद्र बढ़ाकर 13 जनवरी तक सबको पहली डोल लगा लेनी है। 28 दिनों बाद क्रमवार हर हेल्थ केयर वर्कर को दूसरी डोज लगाई जानी है, इसलिए पहली डोज शीघ्र से शीघ्र पूरी कर लेनी है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जिले में 20510 हेल्थ वर्कर चुने गए हैं। अभी 10260 हेल्थ वर्करों के लिए दोनों डोज आई है। इधर बुधवार को जिले में 49 नए कोरोना संक्रमित मिले, 3 की मौत भी हुई।

कोरोना के 49 मरीज, 3 की मौत हुई
बुधवार को जिले में कोरोना के 49 नए मरीज मिले हैं। इनसे जिले में कुल मरीजों की संख्या 26699 हो गई है। मंगलवार तक 25279 मरीजों की रिकवरी और 621 की मौत होने से एक्टिव मरीजों की संख्या 753 रह गई है। नए मरीजों के अलावा बुधवार को जिले के 3 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है। इससे कुल मौतों का आंकड़ा 624 हो गया है।

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