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सौगात:ठगड़ा बांध फ्लाई ओवर बनकर तैयार, हफ्तेभर बाद आवागमन शुरू होगा, रोजाना 2 लाख लोगों की आवाजाही होगी सुगम

भिलाईएक घंटा पहले
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टि्वनिसटी में बांध के बीच गुजरता पहला ओवरब्रिज का निर्माण पूरा हो चुका है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में इस ब्रिज का उद्घाटन करने की तैयारी है। 41 करोड़ की लागत से यह ओवरब्रिज बना है। एक किलोमीटर लंबा और 13 मीटर चौड़ा यह ब्रिज जनवरी 2019 में शुरू हुआ था जो अब जाकर पूरा हुआ है।

37 पिलर पर यह ब्रिज खड़ा है और खास बात यह है कि बांध के बीच में 18 पिलर लगे हैं। दोनों ओर 82 ट्यूबलर लाईट लगाए गए है। इससे रोजाना 2 लाख लोगों की आवाजाही सुगम हो जाएगी।

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