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धोखाधड़ी:महिलाओं का बनाया ग्रुप नौकरी लगाने के नाम पर करने लगे ठगी, केस दर्ज

भिलाईएक दिन पहले
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जिले के उतई और भिलाई-3 थाना क्षेत्र में ठगी करने वाली महिला गैंग का पता चला है। मामले में तीन महिलाएं ट्रेस हुई हैं, उनकी पहचान होने के बाद से यह महिलाएं फरार है। इन महिलाओं में दो पाटन व एक उतई की रहने वाली बताई गई है। मामला सामने आने के बाद उतई पुलिस ने इन महिलाओं के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि छग नवरंग कला निकेतन पाटन की प्रिंसिपल पूनम नायक, सुपर वाइजर खुशबू सिंह और एक अन्य शोभा साहू के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। 4 वर्षों से नौकरी लगाने और रुपया दोगुना करने का झांसा देकर करीब 50 लाख की ठगी इन महिलाओं ने की है। वे बेरोजगारों को तलाशते और अपना निशाना बनाते। संस्थाओं में क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, निजी कंपनी में योग्यता के मुताबिक जॉब दिलाने का झांसा देकर ठगी करती थीं। उतई पुलिस ने प्रेमनगर निवासी ठेकेदार अनिल साहू की शिकायत आरोपी सुपरवाइजर खुशबू सिंह, शिक्षिका शोभा साहू और प्रिंसिपल पूनम नायक के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश जारी है।

पहले से दो अन्य मामले भी आरोपी महिलाओं ने की अन्य से धोखाधड़ी
केस 1:- भिलाई तीन पुलिस ने जून 2020 में अभेराम साहू की शिकायत पर तीनों महिलाओं सहित एक अन्य डीपी देशमुख के खिलाफ केस दर्ज किया था। अभेराम ने पुलिस को बताया था कि गैंग ने उसे निजी कंपनी में नौकरी लगवाने के नाम पर 31 लाख रुपए लिए थे। पुलिस को अभेराम ने बताया था कि महिला गैंग ने वर्ष 2019 में लेनदेन किया था। उक्त मामले में पुलिस ने तीनों महिलाओं सहित देशमुख को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।

केस 2:- उतई पुलिस ने जून 2020 में कांतिबाई वर्मा की शिकायत पर तीनों महिलाओं के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। कांतिबाई ने पुलिस को बताया था कि गैंग से वर्ष 2018 में संपर्क हुआ था। गैंग ने उसके बेटे गोपाल को अपनी संस्था में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी लगाने के नाम पर पैसे ठग लिए थे। यही नहीं इसके साथ गैंग ने स्कीम के जरिए रुपया दोगुना करने का झांसा देकर पैसे ले लिए थे। महिला ठग ने कांतिबाई से 20 लाख ठगे थे।

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