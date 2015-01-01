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व्यापार अनलॉक:42 के स्थान पर अब हर दिन करीब 68 करोड़ की करेंसी का हो रहा ट्रांजेक्शन

भिलाई2 दिन पहले
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लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही त्योहारी सीजन भी शुरू हो गए हैं, कर्मचारियों को बोनस मिलने के बाद ही व्यापार बढ़ने लगा, बाजारों में भीड़ नजर आने लगी है। तस्वीर भिलाई के मार्केट की है जहां बुधवार को लोग खरीददारी करने बड़ी संख्या में आए।
  • रवि-पुष्य योग 8 को, 13 को धनतेरस, 300 करोड़ रुपए तक कारोबार होने की उम्मीद
  • 500 करोड़ करेंसी स्टाक में बैंकों में रखा गया है, 25 फीसदी डिजिटल पेमेंट में वृद्धि का भी पड़ा है असर

लॉकडाउन में जहां हर दिन 42 करोड़ करेंसी का ट्रांजेक्शन हो रहा था, वहीं इन दिनों 68 करोड़ रुपए तक करेंसी का ट्रांजेक्शन होने लगा है। पिछले दिनों की तुलना में करीब 20 फीसदी डिजिटल पेमेंट भी बढ़ा है। त्योहारी सीजन में नकद राशि की मांग भी पिछले दिनों की तुलना में बढ़ी है। करवा चौथ के दिन बाजार गुलजार रहा। आने वाले रविवार को रवि-पुष्य योग है। इसे खरीदी के लिए अति शुभ माना जाता है। इसके बाद धनतेरस 13 नवंबर को पड़ेगा। अत: कारोबारियों को आने वाले दिनों में जिले में कम से कम 300 करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद है। बैंक अफसरों का कहना है कि त्योहारी सीजन में करेंसी की मांग अधिक रहती है। हालांकि इस बार पिछले साल की तुलना में करीब 10 से 12 फीसदी डिजिटल पेमेंट बढ़ा है। फिर भी लोगों की जरूरत को देखते हुए 500 करोड़ रुपए डिपॉजिट स्टाक में रखा गया है। इसमें 10 रुपए से लेकर 2000 तक के नोट शामिल हैं। मांग के अनुसार हर दिन जिले में संचालित 230 एटीएम को रिफिल किया जा रहा है। इन दिनों रिफिलिंग एजेंसी एटीएम को दिन में दो बार रिफिल कर रही है, ताकि लोगों को जरूरत के अनुसार करेंसी मिल सके और उनके काम ना रुके। इस तरह अभी बाजार में 46 करोड़, 50 लाख 49 हजार रुपए आ चुका है। त्योहार के ठीक एक दिन पहले तक करीब इतनी ही राशि और आने की उम्मीद है। इस तरह करीब 100 करोड़ रुपए बोनस में वितरण किए जाएंगे।

त्योहारी सीजन में 20-25 फीसदी अधिक लग रहा नोट, एटीएम में कैश डालने निर्देश
त्योहारी सीजन में नोटों की मांग बढ़ गई है। पिछले दिनों की तुलना में करीब 20 से 25 फीसदी नकद का उठाव बढ़ा है। इसी वजह से ज्यादा भीड़ वाले स्थानों पर लगे एटीएम को दिन में तीन बार और स्थान के अनुसार दो बार रिफिल किया जा रहा है। इसके अलावा चेक क्लीयरेंस और अन्य कार्यों को भी जल्दी ही निबटाया जा रहा है, ताकि आम लोगों को किसी तरह दिक्कतें ना हो। इसके अलावा सभी शासकीय और निजी बैंकों के प्रबंधकों को एटीएम को खाली नहीं रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

लॉकडाउन में काफी कम हुआ था कारोबार, अब बोनस के बाद लगभग दो गुना हो गया व्यापार
छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स की दुर्ग जिला इकाई के अध्यक्ष अशोक राठी ने बताया कि अनलॉक होने के बाद कारोबार में वृद्धि हुई है। लॉकडाउन में जहां कारोबार काफी कम हो रहा था, उसकी तुलना की जाए तो लगभग दोगुना कारोबार हो रहा है। इससे त्योहार में इस बार अच्छे कारोबार होने की उम्मीद है। पिछले सालों में धनतेरस और दीपावली में सभी सेक्टर मिलाकर दो से ढाई सौ करोड़ का कारोबार होता रहा है। इस बार भी बाजार की स्थिति को देखते हुए जिले में करीब 300 करोड़ के कारोबार होने की आस है।

जिले के कर्मियों को बंटा करीब 100 करोड़ का बोनस, बाजार में आया कैश
बीएसपी में इन दिनों 16,620 नियमित कर्मचारी हैं। उन्हें 16,500 रुपए बोनस मिला है। ठेका श्रमिकों को आने वाले दिनों में उनकी बेसिक का 8.33 फीसदी बोनस मिलने की आस है। रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत 10,700 कर्मचारी कार्यरत हैं। उन्हें 16,900 रुपए बोनस मिला है। इसी तरह बिजली विभाग के अंतर्गत दुर्ग परिक्षेत्र में 1428 कर्मचारी हैं। इन्हें आने वाले दिनों में करीब 7000 रुपए बोनस मिलने की संभावना है। बाजारों में काफी रुपए पहुंच चुके हैं।

त्योहारी सीजन में जानिए किन-किन बैंकों से दी जा रही क्या सुविधाएं
महिला, एसटी, एससी, आईआईएम व आईआईटी के छात्रों को शिक्षा ऋण में छूट

वेतनभोगी कर्मचारियों को पर्सनल लोन में अधिकतम 10 लाख तक लोन

फैक्ट्री स्थापित करने के लिए भी फाइनेंस की व्यवस्था की गई है

मकान, दुकान या फिर अचल संपत्ति भी पर भी लोन देने की सुविधा की गई है

डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 10 से 17.5% तक हो सकता है कैशबैक।

68 करोड़ तक पहुंच गया ट्रांजेक्शन
"लॉकडाउन के दौरान करेंसी ट्रांजेक्शन बुरी तरह प्रभावित रहा। वर्तमान में इसमें तेजी से सुधार हो रहा है। पिछले हफ्तेभर में हर दिन अलग-अलग बैंकों से 68 करोड़ रुपए तक का ट्रांजेक्शन हो रहा है। आगामी दिनों में इसके और भी बढ़ने की संभावना है।"
-राजेश पंडुला, पीआरओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

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