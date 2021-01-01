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हाईवे पर हादसा:आगे निकलने की होड़ में तेज रफ्तार कार और बाइक में टक्कर, ट्रक में जा घुसे, तीन की मौत

भिलाईएक घंटा पहले
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कार में फंसे युवकों को निकालने के लिए जद्दोजहद करते स्थानीय लोग और पुलिस कर्मी। कार पूरी तरह से पिचक गई थी। - Dainik Bhaskar
कार में फंसे युवकों को निकालने के लिए जद्दोजहद करते स्थानीय लोग और पुलिस कर्मी। कार पूरी तरह से पिचक गई थी।
  • कुम्हारी के पास शाम पांच बजे हुई दुर्घटना
  • घटनास्थल को पुलिस पहले ही घोषित कर चुकी है ब्लैक स्पॉट
  • मरने वालों में कार सवार दो युवक रायपुर और बाइक सवार एक युवक दुर्ग का रहने वाला

नेशनल हाईवे पर कुम्हारी के पास भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप घायल है। हादसे के समय रायपुर की तरफ से आ रहे कार और बाइक सवार एक-दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे।

इसी दौरान दोनों का संतुलन बिगड़ा और आपस में टकराने के बाद सामने चल रहे ट्रक के पीछ जा घुसे। गति अत्यधिक तेज होने के कारण कार और बाइक के परखच्चे उड़ गए। कार सवार शेख जहरूद्दीन और रहीम दोनों (बैजनाथ पारा, रायपुर निवासी) और बाइक सवार अय्यूब गौरी निवासी लुचकीपारा (दुर्ग) की मौके पर ही मौत हो गई।

बाइक सवार का एक हाथ पूरी तरह धड़ से अलग हो गया। कार सवार एक युवक की आंख बाहर आ गई। कार का अगला हिस्सा ट्रक के नीचे पूरी तरह पिचक गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ट्रक मेंे फंसे कार सवार तीनों युवकों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल पाई। गंभीर रूप से घायल कार सवार तीसरे युवक शेख फरीद को इलाज के लिए भिलाई-3 स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कैश कलेक्शन कर दुर्ग लौट रहा था अय्यूब

हादसा खारुन ग्रीन सिटी के गेट के सामने हुआ। अय्यूब मोबाइल दुकानों से कैश कलेक्शन कर घर लुचकीपारा लौट रहा था। कार सवार तीनों युवक तालपुरी जा रहे थे। ट्रक ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि घटना के कुछ समय पहले ही अचानक उसकी गाड़ी में ब्रेक डाउन हो गया था। ब्रेक नहीं लग रहा था। इस वजह से वह ट्रक को सड़क किनारे चला रहा था। इसके पहले कि वह ट्रक को खड़ा कर पाता, हादसा हो गया।

जिले में 31 दिन में 30 मौत

पुलिस के मुताबिक जहां पर सड़क हादसा हुआ, उसे पहले ही ब्लैक स्पॉट घोषित किया जा चुका है। गौरतलब है कि तीन साल में एक ही जगह पर पांच से ज्यादा सड़क दुर्घटना होने के कारण उसे ब्लैक स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। ब्लैक स्पाॅट का एरिया 500 मीटर होता है। इस साल जनवरी में अब तक जिले में सड़क हादसों में 30 लोगों की जान जा चुकी है।

व्यापार के सिलसिले मेंे तालपुरी जा रहे थे तीनों कार सवार

पूछताछ में पता चला है कि कार सवार तीनों युवक सोने-चांदी का व्यवसाय करते हैं। तीनों व्यवसाय के काम से तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी जा रहे थे। जबकि बाइक सवार युवक मोबाइल कंपनी में कलेक्शन का काम करता था। वह कुम्हारी से मोबाइल दुकानों से कलेक्शन लेकर अपने घर लौट रहा था।

सड़क सुरक्षा जागरुकता मुहिम के बाद भी नहीं थम रहे हादसे

पुलिस 18 जनवरी से सड़क सुरक्षा माह मना रही है। रविवार को पुलिस ने हेलमेट जागरुकता रैली निकाली थी। जिस वक्त कुम्हारी में हादसा हुआ, उस समय करीब पांच सौ पुलिसकर्मी दुर्ग सिटी में रैली के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे थे।

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