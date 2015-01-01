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धोखाधड़ी:जेठ ने बेच दी फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन, अपराध दर्ज

भिलाई2 दिन पहले
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  • करीब 30 करोड़ में जमीन का हुआ था सौदा

फर्जी दस्तावेज के जरिए महिला की जमीन को अपना बताकर किसी अन्य को बेचने वाले के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने बुधवार को धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। टीआई राजेश बागड़े ने बताया कि बरखा पति संजय खंडेलवाल निवासी चिंगरी पारा वार्ड 6 की शिकायत पर प्रदीप खंडेलवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक बरखा की उसके परिवार की तीन अन्य महिलाएं शैल, अनीता और किरण के साथ कुरुद इलाके में कृषि भूमि थी। जिसका विवरण भूमि राजस्व अभिलेख व अन्य में अंकित है। शिकायत में कहा गया है कि जेठ प्रदीप ने साझे की इस जमीन की बरखा से बिना अनुमति लिए ही फर्जी दस्तावेज तैयार करके नागेंद्र मिश्रा को बेच दी। जमीन का सौदा करीब 30 करोड़ रुपए में किया गया था। प्रदीप ने उप पंजीयन कार्यालय में लिखापढ़ी करके नागेंद्र से 1 करोड़ रुपए अपने बैंक में जमा करवा लिए थे। पुलिस ने दस्तावेजों की जांच के बाद बुधवार को प्रदीप के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।

पारिवारिक मामला, झूठी शिकायत: खंडेलवाल
वहीं आरोपी प्रदीप खंडेलवाल का कहना है कि पारिवारिक मामला है,लगातार झूठी शिकायतें की जा रही है। एसडीएम कोर्ट से आदेश हो चुका है कि मेडिकल स्टोर परिसर से पिता पुत्र को बेदखल किया जाए। पुलिस ने बिना जांच किए केस दर्ज किया है।

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