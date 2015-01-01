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कारोबार:मोबाइल, लैपटॉप और कारों की डिमांड बढ़ी धनतेरस के दिन के लिए जेवरात की बुकिंग

भिलाई4 घंटे पहले
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  • इस बार लोगों का भरोसा मेड इन चाइना के स्थान पर मेक इन इंडिया पर अधिक, बाजार तैयार

त्योहारी सीजन और स्कूलों तथा कॉलेजों की ऑनलाइन क्लास की वजह से इन दिनों कंप्यूटर, कंप्यूटर के साफ्टवेयर, लैपटॉप, नोट पैड और एंड्रॉयड मोबाइल या स्मार्ट फोन की मांग इस बार सबसे अधिक है। कुछ पुराने स्टाक भी सामने आए हैं, जिसे लोगों ने हाथों हाथ उठा लिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से बाहर रहकर काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी इन दिनों वर्क फ्रॉम होम में हैं। वह घरों में से काम करने के लिए अपने कमरों में सारे सेटअप लगा रहे हैं। इसकी वजह से एसी समेत अन्य चीजों की भी मांग पहले की तुलना में करीब 40 फीसदी बढ़ी है। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स की दुर्ग इकाई के अध्यक्ष अशोक राठी ने बताया कि अभी कपड़ा मार्केट सामान्य है। हालांकि लॉकडाउन की तुलना में करीब 30 फीसदी ग्रोथ हुआ है। फिर भी आने वाले दिनों में इसमें और उछाल आने की उम्मीद है।

गोबर के दीए, गमले और अन्य सामान की मांग बढ़ी
चौबे ने बताया कि बाजार में इस बार मेड इन चाइना के स्थान पर लोग मेक इन इंडिया पर जोर दे रहे हैं। ग्राम शिल्प के तहत गोबर के दीए, गमले और मिट्टी के दीयों की भी मांग इस बार पिछले कुछ सालों की तुलना में अधिक है। इसमें भी करीब 30 फीसदी का ग्रोथ आया है। पहले छोटे-छोटे रंगी-बिरंगी बिजली के झालर आते थे।

ऑटोमोबाइल सेक्टर में कार की हो रही बुकिंग
इस बार ऑटो मोबाइल क्षेत्र में मोटर साइकिल की मांग पिछले साल के बराबर ही है, लेकिन कार की मांग में करीब 17 फीसदी उछाल आया है। ब्रांडेड कंपनियों की कार की मांग सबसे अधिक है। कई लोगों ने बुकिंग भी करा रखी है। उनकी डिलवरी धनतेरस के दिन होगी।

30 हजार इंजीनियर इस बार घर पर
लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष संजय चौबे ने बताया कि इन बेंगलुरू, पुणे, चेन्नई समेत अन्य स्थानों में काम करने वाले करीब 30 हजार सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन दिनों वापस छत्तीसगढ़ आ गए हैं। वह घरों से काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें कंप्यूटर, लैपटॉप और हैंडसेट की अधिक जरूरत पड़ रही है। घरों में एसी भी लगवा रहे हैं, ताकि आसानी से काम कर सकें। फर्नीचर की भी मांग बढ़ी है। इसकी वजह से कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स के सामान की मांग बढ़ी है।

हार्डवेयर और पेंट की दुकानों में भीड़
इन दिनों बिल्डिंग बनाने के काम भी लगातार हो रहे हैं। निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इस लिहाज से लोहे का कारोबार भी उठ रहा है। लोगों के बीच सरिया और लोहे के प्लेट्स की मांग हो रही है। त्योहार की वजह से घरों को सजाने वाले सामान की मांग भी बढ़ी है। हार्डवेयर सेक्टर में पेंट, वार्निश, डिस्टेंपर और ब्रश आदि के कारोबार में भी उछाल आया है। अब बाजार गति पकड़ने लगा है। इन दुकानों में सुबह से ग्राहक पहुंच रहे हैं।

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