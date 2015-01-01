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मौसम:देर शाम पड़ी बौछारें, 8 साल बाद नवंबर में हुई बारिश

भिलाई5 घंटे पहले
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खाड़ी से नमी लेकर आ रही हवाओं ने देर शाम ट्विनसिटी को सराबोर कर दिया। कहीं पर तेज बौछारें पड़ीं तो कहीं पर रिमझिम फुहारें। इससे पहले वर्ष 2011 में नवंबर महीने में 2,3,4 और 5 तारीख को पानी गिरा है। मौसम विभाग के डाटा के अनुसार इसके बाद से नवंबर महीने में पानी नहीं गिरा है। शुक्रवार की शाम को हुई बौछारें 2011 के बाद पहली बार है। सुबह धूप थी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही आसमान में बादल छाने लगे। दोपहर में चलने वाली हवाएं ठंडी थी।

आज भी पड़ सकती है बौछारें, चेतावनी जारी
रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक हरिप्रसाद चंद्रा ने बताया कि खाड़ी से नमी लेकर आने वाली हवा थोड़ी गर्म और पश्चिम दिशा से आ रही हवा ठंडी है। दोनों के मिलने से बादल बने और पानी गिर रहा है। अगले 24 घंटे तक इसका असर रह सकता है। ट्विनसिटी समेत कुछ स्थानों पर सुबह फुहारें पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के करीब रह सकता है।

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