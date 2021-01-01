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सजा:पत्नी की हत्या करके खाई में फेंकने वाले को उम्रकैद, पहली पत्नी के होते हुए कर ली थी दूसरी शादी

भिलाईएक घंटा पहले
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धमधा इलाके में दूसरी पत्नी मेनिका की हत्या करके शव राजनांदगांव के जंगल में शव फेंकने वाले हेमचंद को न्यायाधीश रामजीवन देवांगन की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ घटना के साक्ष्य छिपाने के जुर्म में 3 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा दी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

हत्या में शामिल आरोपी के भाई टिकाराम, साढ़ू के लड़के मनीष और जीजा शिवकुमार को साक्ष्य के अभाव व संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने बरी कर दिया। पति और सौतन के घर से रहस्यमय ढंग से गायब होने पर हेमचंद की पहली पत्नी मिनता बाई ने दोनों की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसके बाद हत्या का खुलासा हुआ था। अतिरिक्त शासकीय अभियोजक ललित कुमार देशमुख ने बताया कि घटना वर्ष 2019 की है। पहली पत्नी मिनता बाई ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पहली पत्नी के रहते हुए दूसरे से कर ली थी शादी

हेमचंद ने वर्ष 2017 में पहली पत्नी को बिना तलाक दिए ही करेली स्थित अपने फार्म हाउस में काम करने वाली मेनिका के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। इसके बाद हेमचंद दोनों पत्नियों के साथ रहने लगा था। दोनों पत्नियों का घरेलू बात और संपत्ति को लेकर अक्सर विवाद होता था। हेमचंद को शंका थी कि दूसरी पत्नी संपत्ति में हिस्सा लेने चाहती है।

पहले जहर पिलाकर खेत ले गया, फिर जला दिया

हेमचंद ने दूसरी पत्नी को पहले जहर पिलाया और खेत ले गया। पत्नी को उल्टियां हो गई। इसके बाद आरोपी ने बुलेरो गाड़ी मेंं पत्नी को लेकर राजनांदगांव के साले बाहरा के जंगलों में ले गया। यहां उसने पत्नी पर पेट्रोल डालकर जला दिया। खाई में फेंक दिया। बाद में मामले का खुलासा हुआ।

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