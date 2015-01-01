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उच्च शिक्षा:एलएलबी का रिजल्ट जारी 82.32 प्रतिशत छात्र सफल

भिलाई2 दिन पहले
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हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने ओपन बुक एलएलबी छठवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। छठवें सेमेस्टर में शामिल 198 छात्रों में से 163 छात्रों को सफलता मिली है। 35 छात्रों के परिणाम रोके गए हैं। परीक्षाफल 82.32 प्रतिशत रहा। इसके अलावा एलएलबी तृतीय सेमेस्टर एटीकेटी, भूतपूर्व, एलएलबी पंचम सेमेस्टर एटीकेट और भूतपूर्व के परिणाम भी जारी किए गए हैं। तृतीय सेमेस्टर में 100 प्रतिशत छात्र सफल हुए। पंचम सेमेस्टर में 88.88 प्रतिशत छात्रों को सफलता मिली है। यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर परीक्षा, एटीकेटी दिसंबर 2019 और सेमेस्टर मई-जून 2018 के साथ वार्षिक परीक्षा मार्च-अप्रैल 2018 के रुके परिणाम जारी किए गए।

बीएससी होम साइंस में 91% छात्रों को सफलता
यूजी ओपन बुक परीक्षा परिणामों में बीएससी होम साइंस भाग-3 की परीक्षा परिणाम जारी किया है। 106 में से 97 छात्रों को सफलता मिली है। एक छात्र को पूरक की पात्रता मिली है। 8 छात्रों के परिणाम रोके गए हैं। इस कक्षा में परीक्षाफल 91.50 प्रतिशत रहा।

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