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ज्यादती:मेडिकल छात्र ने घर बुलाकर रायपुर की युवती से किया दुष्कर्म, 4 माह पहले सोशल मीडिया पर हुआ था परिचय

भिलाई2 घंटे पहले
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भिलाई-3 पुलिस ने निजी मेडिकल कॉलेज के छात्र इंद्र जितेंद्र भरद्वाज को दुष्कर्म के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार दोपहर रायपुर निवासी युवती ने मेडिकल छात्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने रायपुर निवासी 24 वर्षीय युवती की शिकायत पर गांधी नगर निवासी इंद्र जितेंद्र के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तार किया है।

4 माह पहले सोशल मीडिया के माध्यम से परिचय हुआ। 31 अक्टूबर को आरोपी ने उसे अपने घर गांधी नगर बुलाया। युवती उसके कहने पर राजिम से रायपुर बस स्टैंड तक आ गई। आरोपी उसे अपनी बाइक में बैठाकर घर ले आया। घर पर आरोपी ने नशे की गोली खिलाकर दुष्कर्म किया।

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