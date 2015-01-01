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मौके पर मौत:दुर्ग से डाक लेकर रायपुर जा रहे मुंशी को टाटीबंध में ट्रक ने रौंदा, सिर के ऊपर से गुजरा पहिया

भिलाई2 घंटे पहले
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टाटीबंध चौक के पास ट्रक ने मुंशी की बाइक को पीछे से मारी टक्कर।

कोर्ट का डाक लेकर रायपुर जा रहे दुर्ग जिले के मुंशी रामचंद्र साहू की रायपुर के टाटीबंध इलाके में शनिवार सुबह सड़क हादसे में मौत हो गई। दुर्ग पुलिस लाइन निवासी 57 वर्षीय रामचंद्र की बाइक को उसके पीछे चल रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे कोर्ट मोहर्रिर रामचंद्र की गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह गिर गया। ट्रक चालक ने भागने की फिराक में मुंशी के सिर के ऊपर से गाड़ी का अगला पहिया चढ़ा दिया। जिससे मुंशी की मौके पर मौत हो गई है।

आमानाका टीआई भारत बरोठ ने बताया कि घटना सुबह करीब 11.30 बजे की है। रामचंद्र कोर्ट की डाक लेकर रायपुर आ रहा था। इसी दौरान वह सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। सूचना पर पंहुची पुलिस में शव का पंचनामा करके पीएम कराया है। ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ड्यूटी के दौरान मुंशी की मौत होने के कारण विभाग नियमानुसार उसके परिवार की मदद करेगा। बता दें कि दो दिन पहले भी भिलाई के एक युवक की कार हादसे में मौत हुई थी। रायपुर टाटीबंध चौक में हादसे का यह पहला मामला नहीं है।

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