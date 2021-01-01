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कार्रवाई:पड़ोसी ने 7 साल की बच्ची से की अश्लील हरकत, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा

भिलाईएक घंटा पहले
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वैशाली नगर पुलिस ने शनिवार देर रात 7 साल की किशोरी से अश्लील हरकत करने वाले 23 वर्षीय आरोपी रजत भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक घटना शनिवार रात करीब 8 बजे रामनगर इलाके में हुई है।

पुलिस को नाबालिग किशोरी के पिता ने बताया कि बेटी आरोपी के घर पर खेलने गई थी। लौटी तो रोते हुए उसने पूरा वाक्या बताया। आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकत की थी। घटना की जानकारी के बाद आसपास के लोगों ने आरोपी को जमकर पीटा। इसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस की मानें तो नाबालिग किशोरी अपनी 5 साल की छोटी बहन और पिता के साथ रहती है।

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