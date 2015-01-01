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मौसम:नमी बढ़ने के कारण रात का पारा दो डिग्री कम, शाम को ठंड का एहसास

भिलाई4 घंटे पहले
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उत्तरी हवा अपने साथ ठंड लेकर आ रही है। साथ ही आसमान भी पूरी तरह साफ हो गया है। दिन हो या फिर रात वातावरण में व्याप्त नमी की मात्रा भी धीरे-धीरे कम होने लगी है। यही कारण है कि अब ट्विनसिटी में धीरे-धीरे ठंड का प्रभाव दिखने लगा है। सुबह हल्की ठंड रहने लगी है और दोपहर में हल्की गर्मी का अहसास हो रहा है। शाम को पुन: ठंड लग रही है। विभाग का अनुमान है कि मौसम साफ रहने की वजह से दिन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के करीब और रात का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। गुरुवार को दुर्ग-भिलाई में दिन का तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं रात का तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह वातावरण में नमी की मात्रा 76 फीसदी और शाम को 57% रही। इस दौरान हवा ठंडी हो चली है।

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