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त्योहारी बाजार खरीदारी के लिए तैयार:अगले 2 दिन तक इंदिरा मार्केट में 4 पहिया, जवाहर और सर्कुलर मार्केट में दो पहिया वाहनों की नो-एंट्री

भिलाई4 घंटे पहले
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  • त्योहारी बाजार खरीदारी के लिए तैयार

फेस्टिवल सीजन के आते ही मार्केट की रौनक लौट आई है। धनतेरस से लेकर दीपावली के बीच मार्केट में बढ़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस व जिला प्रशासन ने प्लानिंग की है। 14 नवंबर तक कुछ बाजारों में वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। प्रमुख बाजारों के लिए नई गाइड लाइन जारी की गई है, जिसमें दुर्ग के इंदिरा मार्केट पर चार पहिया वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं भिलाई के पॉवर हाउस स्थित सर्कुलर मार्केट व जवाहर मार्केट पर दो पहिया वाहनों को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अलग-अलग पॉइंट तैयार किए गए हैं, जहां से ट्रैफिक को नियंत्रित किया जाएगा। पुलिस ने अस्थाई पार्किंग भी तय की है, जहां नि:शुल्क वाहनों को खड़ा कर खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मोबाइल टीम तैयार की गई है, जो सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में सहयोग करेगी।

मार्केट में नहीं ला सकेंगे दो पहिया वाहन
जवाहर मार्केट और सर्कुलर मार्केट में जाम की स्थिति बन रही है। इस मार्केट में भी अगले दो दिनों तक दो पहिया वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। दोनों मार्केट में खरीदारी करने आने वालों के लिए छावनी थाने के समीप ग्राउंड में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पुराने बाजारों में पुलिस सहायता केंद्र भी बनाया है। पावर हाउस मार्केट में भी चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।

  • ट्रैफिक पुलिस 9479192029
  • पुलिस कंट्रोल रुम 0788-2283151
  • फायर ब्रिगेड के नंबर 0788-2320120
  • डायल 112

जानिए ट्विनसिटी में कहां-कहां बनाए गए हैं पार्किंग स्थल, यहीं खड़े करना होगा वाहन
इंदिरा मार्केट दुर्ग :

  • व्यापारियों के वाहन महात्मा गांधी स्कूल के मैदान में खड़े होंगे।
  • खरीददारी करने वाले टीबी और पशु चिकित्सालय के मैदान और सीएसपी ऑफिस के सामने।
  • शनिचरी बाजार के लिए निगम के ग्राउंड में पार्किंग व्यवस्था की गई है।

पावर हाउस मार्केट के लिए ओवर ब्रिज के नीचे:

  • व्यापारियों के लिए निर्माणाधीन ओव्हर ब्रिज के टीन शीट बैरिकेड के अंदर पार्किंग व्यवस्था रहेगी। खरीददारों के लिए छावनी थाना दुर्गा मैदान में, एम्प्लायमेंट आफिस के सामने पार्किग व्यवस्था रखी गई है।

भिलाई-03 बाजार के लिए :

  • व्यापारी अपने वाहन मिनी स्टेडियम में खड़ा कर सकेंगें।
  • चरोदा के सभी व्यापारी काली मंदिर व हनुमान मंदिर के मैदान में वाहन खड़ा करेंगे।

सिविक सेंटर बाजार के लिए:

  • न्यू सिविक सेंटर से आने वाले वाहनों के लिए कला मंदिर के सामने वाले मैदान में खड़ा किया जा सकेगा।
  • सेंट्रल एवेन्यू से आने वाले वाहन पीछे स्थाई पार्किंग स्थल पर खड़े होंगे।

57 फिक्स पॉइंट, जहां पर 132 जवानों की तैनाती
पुलिस अधीक्षक द्वारा इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है, जिन जगहों पर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। मार्केट एरिया में 57 फिक्स पाइंट पर 132 जवानों को तैनात किया ह छोटे बड़े 17 मार्केट पर जवानों की ड्यूटी लगाई है। इनमें 13 टीम लगातार मार्केट एरिया में पेट्रोलिंग करेगी। बड़े बाजारों के आस पास की पार्किंग व्यवस्था के लिए सात टीम को तैनात किया गया है।

नियमित होगी गश्त, अलर्ट रहने के लिए कहा गया
"सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर यातायात जवानों के साथ पुलिस बल भी तैनात किया गया है। सभी छोटे और बड़े मार्केट में हथियारबंद जवान की ड्यूटी लगाई गई है। थाने का स्टॉफ मार्केट खुलने से लेकर बंद होने तक लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है। पुलिस सहायता केंद्र भी बनाया गया है।"
-रोहित झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग

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