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बीएसपी:अब 7 की जगह 5 वर्षों की सर्विस होने पर मिलेगा ग्रेजुएटी का लाभ, सेल ने प्रावधानों में किया बदलाव

भिलाईएक दिन पहले
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  • 5 वर्ष की सर्विस पूरा करने वाले अधिकारी और कर्मियों मिलेगा इसका फायदा

अब बीएसपी में 5 वर्ष की सर्विस होने पर अधिकारी-कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पहले 7 वर्ष सर्विस पीरियड होने पर कार्मिकों को ग्रेजुएटी का लाभ देने का प्रावधान था। बीते वर्ष केंद्र ने कार्मिकों के ग्रेजुएटी के प्रावधानों में कई तरह के बदलाव किए हैं। जिसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी अपने कार्मिकों के ग्रेजुएटी प्रावधानों में बदलाव कर रही है। सेल ने भी ग्रेजुएटी के प्रावधानों में बदलाव किए हैं। जिन्हें 1 नवंबर से लागू किया गया है। अब ट्रेनिंग पीरियड को भी ग्रेजुएटी की गणना करते समय जोड़ा जाएगा।

पहले साल में मौत होने पर 2 महीने का डीए बेसिक
ग्रेजुएटी के नए प्रावधान के मुताबिक जॉइनिंग के 1 साल के भीतर किसी कर्मी की मौत हो जाती है तो उसे 2 महीने का बेसिक और डीए बतौर ग्रेजुएटी भुगतान किया जाएगा। अब कर्मी की जॉइनिंग के 5 साल के भीतर मौत हुई, तो 6 महीने का डीए बेसिक व 5 साल से अधिक सर्विस होने के बाद मृत्यु पर 1 साल का बेसिक डीए जोड़कर गणना की जाएगी।

निशक्त कर्मियों को अब मिलेगा एलटीए, प्रावधान
ग्रेजुएटी के नए प्रावधान में निशक्त कर्मियों का भी पूरा ध्यान रखा गया है मैं प्रधान के मुताबिक निकट कर्मियों को ₹48 प्रति हाजिरी के हिसाब से एलडीए भुगतान किया जाएगा हालांकि यह सुविधा उनकी कर्मियों के लिए होगी जो पहले से फ्यूल अलाउंस नहीं ले रहे हैं। इसे लेकर सेल प्रबंधन ने अलग से प्रावधान किया है। ताकि कर्मियों को इसका लाभ मिल सके।

जानिए क्या है ग्रेजुएटी
यह कर्मियों के लिए क्यों जरूरी कार्मिक के रिटायर होने पर प्रबंधन द्वारा लाभ के रूप में ग्रेजुएटी का भी भुगतान किया जाता है। 30 वर्ष के सर्विस पीरियड पूरा करने पर रात दिन के हिसाब से और उससे अधिक सर्विस होने पर 1 महीने के लिए बेसिक के हिसाब से ग्रेजुएटी की गणना की जाती है। यह अधिकारियों व कर्मचारियों के हितों से जुड़ा जरूरी विषय है, इसे लिए वे इसे लेकर गंभीर हैं।

फेस्टिवल एडवांस में वृद्धि का अब तक पता नहीं
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस के रूप में 10 हजार देने की घोषणा कर रखी है। बोनस की बैठक में सेल चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी ने एनजेसीएस सदस्य यूनियनों को कहा था कि सेल भी अपने कार्मिकों को 10 हजार फेस्टिवल एडवांस देगा लेकिन इसका आदेश अब तक जारी नहीं हो पाया है।

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