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लेटलतीफी:छात्र-छात्राओं की कॉपियों के मूल्यांकन में हो रही देरी पर प्राचार्यों से कुलपति ने कहा- स्टाफ भेज दें क्या

भिलाई2 घंटे पहले
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फाइल फोटो

ऑनलाइन पद्धति से घर बैठकर एग्जाम देने वाले छात्रों के कॉपियों का मूल्यांकन अब तक नहीं हो पाया है। यूनिवर्सिटी ने बीच-बीच में कई बार दावा किया कि मूल्यांकन 70 से 80 फीसदी पूरा हो गया है, बावजूद इसके यूनिवर्सिटी सभी प्राइवेट छात्रों और रेग्युलर अंतिम वर्ष के छात्रों की उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन पूरा नहीं हो सका। इसे लेकर कुलपति डॉ. अरुणा पल्टा ने सभी प्राचार्यों की ऑनलाइन बैठक ली। इस बैठक में प्राचार्यों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारे पास स्टाफ की काफी कमी है। इसके चलते मूल्यांकन में देरी लग रही है।

जबकि, छात्रों ने जमा कर दी है आंसरशीट

ओपन बुक एग्जाम देने के बाद सभी छात्रों ने 5 अक्टूबर तक आंसरशीट कॉलेजों में जमा करा दी थी। इसके एक माह बाद 7 नवंबर तक भी महाविद्यालयों द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। कुलपति डाॅ. अरूणा पल्टा ने समस्त 138 महाविद्यालयों के प्राचार्यों की ऑनलाइन बैठक ली और समस्त प्राचार्यों को शीघ्र मूल्यांकन करके पोर्टल पर अंक अपलोड करने के लिए कहा गया है। कुलपति ने व्यवस्था दुरूस्त करने के लिए निर्देश दिए हैं।

प्राचार्यों ने दिया स्टाफ की कमी का हवाला

इस मीटिंग में सभी प्राचार्यों ने स्टाफ की कमी का हवाला देकर कहा कि कॉपियां जांचने में विलंब हो रही है। डाक द्वारा प्राप्त उत्तरपुस्तिका के कारण भी मूल्यांकन का काम प्रभावित हुआ है, क्योंकि ये सभी उत्तरपुस्तिकाएं लेट ही प्राप्त हुई है। इस पर कुलपति डॉ. पल्टा ने कहा कि अगर किसी काॅलेज में स्टाफ नहीं है तो वे तुरंत कॉपियां यूनिवर्सिटी भेज दें, यहां से विवि कॉपियों की जांच करवाएगा। इस बैठक में लीड कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आरएन सिंह भी शामिल हुए।

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