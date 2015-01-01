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कोविड-19:एक की मौत, जिले में कोरोना के 27 नए केस, अब यहां 905 एक्टिव मरीजों का चल रहा है इलाज

भिलाई2 घंटे पहले
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गुरुवार को जिले में मात्र 27 नए कोरोना मरीज मिले हैं। ऐसा इसलिए हुआ की पूर्व में भेजे गए आरटपीआर सैंपलों की रिपोर्ट नहीं आई है। इन नए मरीजों से कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 16781 हो गई है। 15336 मरीज रिकवर हो जाने से जिले में अब 905 कुल एक्टिव मरीज रह गए हैं। नए मरीजों में 3 की ट्रू-नॉट और 24 की रैपिड एंटीजेन किट से हुई जांच में कोरोना की पुष्टि हुई है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की जांच के लिए कुल 956 संदेहास्पद के सैंपल भी लिए हैं।

इसमें आरटीपसीआर के 254, ट्रू-नॉट के 223 और रैपिड एंटीजेन टेसट के 479 सैंपल लिए गए हैं। नए पॉजिटिव मरीजों के अलावा गुरुवार को यहां 1 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। इससे कुल कोरोना मौतों का आंकड़ा 481 हो गई है। वहीं जिला प्रशासन कोरोना मरीजों की संख्या रोकने के लिए शहरी व ग्रामीण स्तर पर काम कर रहा है।

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