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नहीं थम रहा निगम का घमासाम:मेयर से मिले विपक्षी पार्षदों ने सफाई पर उठाया सवाल, संकल्प पत्र में छेड़छाड़ करने का लगाया आरोप

भिलाई2 घंटे पहले
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सफाई ठेके आवंटन के लिए संकल्प पत्र में छेड़छाड़ का लगाया आरोप।

सफाई ठेके को लेकर भिलाई निगम में उठा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी समर्थित और निर्दलीय पार्षदों ने इस मामले को लेकर मेयर देवेंद्र यादव से मुलाकात की। उन्होंने संकल्प पत्र में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। वरिष्ठ पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने कहा कि सफाई ठेके में एक विशेष कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए साजिश के तहत नियमों को ताक पर रखकर काम किया गया।

इसके चलते बिना रेट लिस्ट की स्वीकृति के ही कंपनी चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस बीच एमआईसी बैठक की बैठक के बाद ठेका निरस्त कर दिया था। मामले में निगम के पैनल अधिवक्ता ने अपना अभिमत देकर सवाल खड़े किए।

निगम से हुआ काम
कार्यालय सचिव के जवाब को लेकर भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। नियमत: सफाई कार्य के लिए एजेंसी तय की गई है।

लक्ष्मीपति राजू, एमआईसी नगर निगम भिलाई

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