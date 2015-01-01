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आईआईटी:स्थाई कैम्पस की डिजाइन इनवायरमेंट को ध्यान रखकर तैयार की गई, मिला राष्ट्रीय गृहा अवार्ड

भिलाई3 घंटे पहले
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  • एकीकृत जल प्रबंधन श्रेणी में मिला रनर अप का पुरस्कार, धीरे-धीरे आकार ले रहा कैम्पस

आईआईटी भिलाई के स्थायी परिसर ने गृहा (GRIHA) का अनुकरणीय प्रदर्शन अवार्ड जीता है। आईआईटी भिलाई कैंपस आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ने वास्तुकला डिजाइन और ऊर्जा प्रबंधन की श्रेणियों में गृहा एक्सेम्प्लरी परफॉर्मेंस पुरस्कार प्राप्त किया है। एकीकृत जल प्रबंधन श्रेणी में रनर अप पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 15-16 दिसंबर को 12वें गृहा शिखर सम्मेलन में दिया गया। इस सम्मेलन का इस साल का विषय रेजुवेनटिंग रिसायलेंट हैबिटेट्स था। आयोजित सम्मेलन में यह सम्मान आईआईटी भिलाई को उपलब्ध कराया गया। इधर आईआईटी धीरे-धीरे आकार ले रहा है।

क्या है गृहा, यह आप भी जानिए. आखिर क्यों जरूरी किया गया है इसे
गृहा एक रेटिंग उपकरण है जो राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य बेंचमार्क के मापदंडों के अनुसार इमारतों के प्रदर्शन का आंकलन करने में मदद करता है। गृहा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत ऊर्जा और पर्यावरण के मानकों पर आधारित रेटिंग प्रणाली है। जो किसी भी भवन के संपूर्ण जीवन चक्र पर समग्र रूप से पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।

खुद की तैयार बिजली से रोशन होगा
रूफटॉप सौर पैनलों से बिजली उत्पादन का औसत बिजली की मांग को 30% पूरा करने का अनुमान है। इसका उद्देश्य स्काडा के साथ एकीकृत कैम्पस लेवल बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) की मदद से ग्रिड से मांग को और कम करना है। छात्रावासों में एयर कंडीशनिंग प्रदान करने के लिए केंद्रीय एयर कंडीशनिंग संयंत्र का उपयोग भी किया जाएगा। परिसर में जल निकायों का एक नेटवर्क बनाया गया है जो बरसात के मौसम में सभी अति प्रवाह में संतुलन बना रहेगा

रूफटॉप में लगेंगे सौर पैनल
"आईआईटी भिलाई के लिए यह उपलब्धि है। हमें गृहा से अवार्ड मिला है। स्थाई कैंपस की डिजाइन से लेकर आर्किटेक्चर में पर्यावरण संरक्षण का पूरा फोकस है। वॉटर फ्रंट परिसर पूरी तरह से ऊर्जा दक्षता के मानकों को पूरा करता है। कैंपस गृहा 5-स्टार रेटिंग के आवश्यक मानदंडों का पालन करेगा।"
-प्रो. रजत मूना, डायरेक्टर, आईआईटी भिलाई

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