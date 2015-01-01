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हत्या:पुलिस ने कराई रिश्तेदारों की ब्रेन मैपिंग

भिलाई3 घंटे पहले
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धमधा थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी में नवविवाहिता के हत्या की गुत्थी तीन दिन बाद भी नहीं सुलझ पाई है। पुलिस ने गुरुवार को संदिग्धों के पूछताछ के लिए थाने पर एक फिल्मी सेट तैयार किया। संदिग्धों से पूछताछ के लिए ब्रेन मैपिंग टेस्ट के इक्यूपमेंट तैयार किया गया। यहां तक कि सवाल पूछने के बाद सही और गलत बताने के लिए मोबाइल पर अलार्म लगाकर बजर बजाई गई। लेकिन इसके बाद भी पुलिस अब तक महिला की हत्या की गुत्थी सुलझा नहीं पाई है। सोमवार की रात करीब ढाई बजे 23 वर्षीय पूर्णिमा साहू का शव जली हालत में उसके मकान में पड़ा मिला था। प्रथम दृष्टया ही मामला संदिग्ध था। मंगलवार की सुबह करीब 4 बजे मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल में मिले साक्ष्य जब्त करके महिला का पीएम कराया। प्राथमिक तौर पर पुलिस को लगा कि महिला का पैर और मुंह बांधकर जलाकर हत्या की गई। बुधवार को पुलिस ने शार्ट पीएम रिपोर्ट मिल गई थी। मंगलवार को पुलिस ने पति समेत तीन लोगों का सीडीआर खंगाला। बुधवार को पुलिस ने कुछ ग्रामीणों से पूछताछ की। गुरुवार को पुलिस ने महिला के सास और ससुर से पूछताछ की। पूछताछ के लिए पुलिस ने थाने में एक सेट तैयार किया। घटना का सच पता लगाने के लिए मृतका के सास व ससुर के शरीर में कुछ तार व अन्य उपकरण लगाए गए। दोनों को बताया गया कि इन तारों के जरिए दोनों के दिमाग की तरंगों का पता चल जाएगा। लेकिन पूछताछ बेनतीजा रही।

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