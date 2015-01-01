पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

लापरवाही:पॉजिटिव प्रसूता कोविड अस्पताल रेफर लेकिन ऑपरेशन हुआ निजी अस्पताल में

भिलाई3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • नियम-कायदे ताक पर, सरकारी रिकार्ड में लापता हुई महिला को भास्कर ने ढूंढा

सरकारी और निजी अस्पताल के गठजोड़ से जिले में एक दिन पहले बुधवार को कोरोना रोकथाम व इलाज में लापरवाही सामने आई है। एंटीजेन जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बाद बालोद जिले के ग्राम निपानी निवासी गर्भवती महिला को जिला अस्पताल दुर्ग से रायपुर के लिए रेफर किया गया। महिला रायपुर के बजाए जिले के ही मालवीय नगर स्थित निजी ओम हॉस्पिटल में ले जाया गया। जहां उसका ऑपरेशन के जरिए प्रसव करा दिया गया। हॉस्पिटल नॉन-कोविड था, जहां कोविड मरीज का ऑपरेशन कर प्रसव हुआ। जब मामला खुला तो आनन-फानन में पूरे मामले को दबाने के लिए बेहोश महिला को छुट्‌टी भी दे दी गई। दैनिक भास्कर ने जब इस पूरे मामले में पड़ताल की, तो पता चला कि जिले का स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। उसने महिला को ही गायब कर दिया, लेकिन भास्कर की टीम ने महिला को खोज निकाला। महिला मायके में मिली, जिसे देर शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया।

स्कूटी से दो डॉक्टर पहुंचे, कौन थे वे डॉक्टर पता नहीं
भोला यादव ने बताया कि जैसे ही उनकी बहू ओम हास्पिटल में भर्ती हुई, उसके थोड़ी देर बाद स्कूटी पर दो डॉक्टर पहुंचे और दोनों ने तत्काल उसका सीजर कर दिया। ऑपरेशन के बाद रुके नहीं, जिस स्कूटी से आए थे, उसी से पलक झपकते ही नदारद हो गए। अब इन डॉक्टरों की भी खोजबीन की जा रही है। वहां मौजूद डॉक्टर हर्षिता ने बताया कि प्रसव हुआ ही नहीं।

मामले की पूरी कहानी, महिला के ससुर भोला राम की जुबानी
महिला के ससुर भोलाराम यादव ने बताया कि 14 दिसंबर को प्रसव का दर्द शुरू हुआ। वे बहु को लेकर वह बालोद के सरकारी अस्पताल पहुंचे। वहां से उसे दुर्ग जाने की सलाह दी गई। दुर्ग के मंगलम अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया। सर्दी-खांसी होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल से कोरोना की जांच की सलाह दी। जांच में वह संक्रमित मिली। उसे रेफर कर दिया।

सरकारी की जगह निजी एंबुलेंस से रवाना हुई, पहुंची निजी अस्पताल
भोलाराम ने बताया कि स्टॉफ उसे रेफर करने 108 एंबुलेंस को कॉल किए, उधर भोला से बिचौलिए मिल गए। अस्पताल के ही किसी डॉक्टर के हवाले से उन्हें बताया कि उनके बहु की डिलीवरी में देरी ठीक नहीं है। इस पर वह उन्हीं के कहने पर प्राइवेट एंबुलेंस से 16 दिसंबर की दोपहर करीब ढाई बजे मालवीय नगर के ओम अस्पताल पहुंचे।

इन दो की जिम्मेदारी अहम, समय रहते ध्यान नहीं दिया

बिचौलियों ने पहुंचाया निजी हॉस्पिटल
डॉ. पी बाल किशोर, सिविल सर्जन जिला अस्पताल

जिम्मेदारी: जब महिला की जांच में कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो क्यों इस महिला को निगरानी में नहीं रखा। कैसे इसे प्राइवेट एंबुलेंस से रायपुर रवाना होने दिया गया।
क्या कहना है: बिचौलियों ने निजी हॉस्पिटल भेजा।

महिला को अस्पताल में भर्ती कराया
डॉ. गंभीर सिंह, सीएमएचओ दुर्ग
जिम्मेदारी: कोविड से जुड़े सारे मामले संवेदनशील है। शासन की सीधी गाइड लाइन है, ऐसे सारे संक्रमितों की निगरानी रखी जानी है। 24 घंटे बाद भी किसी की जिम्मेदारी तय नहीं कर पाए।
क्या कहना है: महिला को अस्पताल में भर्ती कराया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें