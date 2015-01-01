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वारदात:प्रधान आरक्षक की बेटी से दुष्कर्म, आरोपी आरक्षक फरार

भिलाई3 घंटे पहले
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पद्भनाभपुर पुलिस ने नेवई थाने में पदस्थ आरक्षक पुलेश्वर साहू के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। उसने अन्य थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक की 23 वर्षीय बेटी से अनाचार किया। पुलेश्वर साहू के खिलाफ युवती की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई। पद्मनाभपुर पुलिस ने बताया कि दिसंबर 2019 में सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी की युवती से पहचान हुई। जनवरी में दोनों एक दूसरे से मुलाकात करने लगे। इसके बाद आरोपी ने युवती को शादी का प्रलोभन दिया और शारीरिक संबंध स्थापित कर लिया। इसके बाद आरोपी ने शादी करने से मना कर दिया। पीड़ित महिला ने पहले थाने व उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद से आरक्षक गायब है। युवती एमएससी की छात्रा है। खबर है कि आरोपी आरक्षक पहले से शादीशुदा है। मामले में विवेचना जारी है।

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