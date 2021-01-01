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49 महीनों से अटका:वेतन समझौता को लेकर प्रदर्शन नए श्रम कानूनों की प्रतियां जलाई

भिलाई2 घंटे पहले
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  • केंद्रीय यूनियनों के आह्वान पर कर्मियों ने दर्ज कराया विरोध

49 महीने से नए वेज रिवीजन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों ने बुधवार को एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। जिसमें जल्द वेज रिवीजन लागू करने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान नए श्रम कानूनों की प्रतियां जलाकर भी विरोध जताया गया। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर भिलाई में सक्रिय सभी ट्रेड यूनियन (इंटक, सीटू, एचएमएस, एटक, एक्टू ) ने मिलकर 3 फरवरी को बोरिया गेट के सामने संयुक्त प्रदर्शन किया। इस अवसर पर यूनियन नेताओं ने कहा कि जिस तरह से पिछले एनजेसीएस मीटिंग में प्रबंधन ने प्रस्ताव के नाम पर वर्तमान सुविधाओं की कटौती का प्रस्ताव दिया, वह कर्मियों के लिए अपमानजनक है। ज्ञात हो कि प्रबंधन में स्पष्ट रूप से यह प्रस्ताव दिया कि वेतन समझौता में 2017 से 2020 तक का एरियर्स की राशि नहीं मिलेगा। मात्र 5% एमजीबी दिया जा सकता है। पर्क्स के ऊपर किसी भी तरह का प्रस्ताव दिए बिना 10 वर्षीय वेतन समझौता का प्रस्ताव दिया। यूनियन नेताओं ने कहा कि मानसून सत्र में जिस तरह से केंद्र सरकार ने 29 श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समाहित करने की आड़ में कर्मचारियों के श्रम अधिकारों में कटौती की गई है, उससे प्रबंधन को मनमानी करने की छूट मिलेगी। जिस तरह किसान अपनी मांगों को लेकर आर-पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तरह हमें भी अपने अधिकारों एवं सम्मानजनक वेतन समझौता कराने हड़ताल के लिए भी तैयार रहना है। यूनियनों ने कहा कि जल्द इस पर फैसला लिया जाए। अन्यथा यूनियनों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

श्रमिकों के लिए असुरक्षित
"नया श्रम कानून पूंजीपतियों के हिसाब से बनाया गया। इससे अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे।"
-एसके बघेल, महासचिव, इंटक

महिलाओं के लिए परेशानी
"कार्पोरेट घराने को एक हथियार दिया गया है। रात में महिलाओं से कार्य कराया जाना असुरक्षित है।"
-एसपी डे, महासचिव, सीटू

मान्यता में बदलाव किया
"हड़ताल के लिए नोटिस वह 14 दिन से बढ़ाकर 65 दिन कर दिया। मान्यता की प्रक्रिया बदल दी।"
-विनोद सोनी, महासचिव, एटक

सारे कानून कंपनी के पास
"कर्मियों को सजा देने, निकालने, प्रमोशन में पक्षपात जैसे नियम कंपनी के हाथों में चले जाएंगे।"
-प्रमोद मिश्रा, महासचिव, एचएमएस

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