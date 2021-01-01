पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सड़क सुरक्षा माह:यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने और हेलमेट जागरुकता के लिए 35 किलोमीटर तक रैली निकाली

भिलाईएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
आयोजित बाइक रैली में शामिल पुलिस विभाग के अधिकारी व अन्य। - Dainik Bhaskar
आयोजित बाइक रैली में शामिल पुलिस विभाग के अधिकारी व अन्य।

ट्रैफिक पुलिस ने रविवार को 32वें सड़क सुरक्षा माह के तहत आम नागरिकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए हेलमेट जागरुकता रैली का आयोजन किया। 35 किलोमीटर की रैली में करीब 5 सौ बाइक सवार शामिल हुए थे।

एसपी प्रशांत ठाकुर ने डीआरपी लाइन स्थित ग्राउंड में हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में दुर्ग पुलिस के जवान,केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भिलाई इस्पात संयंत्र, फ्रंटियर छत्तीसगढ़ एस.एफ के जवान, ट्रैफिक वार्डन एवं आम नागरिक शामिल हुए। रैली शहर के प्रमुख इलाके गांधी प्रतिमा से कसारीडीह, महाराजा चौक, जेल तिराहा, सिविल लाईन, राजेन्द्र पार्क चौक, ग्रीन चौक, स्टेशन रोड दुर्ग, मालवी नगर चौक, वाय सेप ब्रिज से, नीचे की ओर पुष्पक नगर संपूर्ण दुर्ग क्षेत्र भ्रमण पश्चात हेलमेट रैली भिलाई शहर की ओर स्मृति नगर, जुनवानी चौक, सूर्या मॉल चौक, अवंती बाई चौक, गदा चौक सुपेला, रामनगर, चन्द्रा मौर्या चौक, हाईवे रायपुर की ओर, 18 नंबर रोड, रामलू चौक, छावनी चौक, पावर हाउस चौक, खुर्सीपार, अण्डा चौक, डबरापारा, भिलाई-03 मार्केट, सिरसा गेट, पदुम नगर, चरोदा से वापस रैली थाना पुरानी भिलाई परिसर में समाप्त किया गया।

रैली में एएसपी सिटी रोहित झा,सीएसपी विवेक शुक्ला,डीएसपी गुरजीत सिंह समेत जिला बल के सभी पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर जगह-जगह लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। नियमित रूप से वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने की सलाह दी गई। पंपलेट्स भी बांटे गए। ट्विनसिटी के सभी प्रमुख मार्गों से रैली होकर गुजरी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser