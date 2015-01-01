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कोरोना काल में त्योहार:मार्केट में नहीं लगेंगी फुटकर दुकानें, बाजर में आ रही भीड़ कंट्रोल करने तैनात होंगे पुलिस जवान

भिलाई2 घंटे पहले
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त्योहारी सीजन में मेन रोड की खुदाई, बीच में ही छोड़ दिया मलबा
  • दुर्ग-भिलाई के बाजारों में 10 नवंबर से लागू हो जाएगा ट्रैफिक प्लान
  • कई चुनौतियां भी, पाइप लाइन बिछाने सड़कों की खुदाई, ट्रैफिक जाम भी

कोरोनाकाल के बीच फेस्टीवल सीजन में लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष प्लान तैयार किया है। दुर्ग-भिलाई के सभी मार्केट में यातायात पुलिस की प्लान 10 नवंबर से लागू हो जाएगा। ट्रैफिक प्लान के तहत इस बार मार्केट के बीच में लगने वाली अस्थाई दुकानें गायब रहेंगी। इसके अलावा वाहनों की पार्किंग के लिए मार्केट से दूर अस्थाई व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए 100 से ज्यादा जवानों को बाजारों में तैनात किया जाएगा। जिले बाजारों में वाहनों के दबाब कम करने के लिए ट्रैफिक प्लान 15 नवंबर तक लागू रहेगा। इसके लागू होने के बाद किसी भी मार्केट में भारी वाहन व कार की इंट्री नहीं होगी। इसके बावजूद कोई चार पहिया वाहन के साथ मार्केट में प्रवेश करने पर ट्रैफिक पुलिस चालानी कार्रवाई करेगी।

व्यापारियों को भी करनेेे होंगे सुरक्षा के इंतजाम

एडिशनल एसपी सिटी रोहित झा ने बताया कि मार्केट सुरक्षा के पुख्ता इंजताम रहेंगे। साथ ही व्यापारियों को भी अपने स्तर पर सुरक्षा इंतजाम करने को कहा गया है। इसके तहत पार्किग स्थल में रोड मार्किग, लाइट व्यवस्था, सिक्योरिटी गार्ड का इंतजाम करना होगा। इसके अलावा पार्किंग स्थल तक पहुंचने के लिए डायवर्सन बोर्ड लगवाने होगा। इसके अलावा सीसीटीवी भी लगाना होगा।

सरकारी स्कूल के मैदान में लगेंगी दुकानें

कोरोना की वजह से इस दफा त्योहार सीजन के दौरान बाजार में सड़क किनारे बैठकर फूल, दीया, मोमबत्ती समेत अन्य सामग्री बेचने वालों को बीच मार्केट में बैठकर सामान बिक्री की अनुमति नहीं दी गई है। उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। दुर्ग शहर में उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल का मैदान निर्धारित किया है। उनके अलावा पटाखा दुकानें भी मैदान में लगेंगी। भिलाई में पावर लगेंगी।

दुर्ग-भिलाई के सभी मार्केट के लिए बना प्लान

इंदिरा मार्केट दुर्ग के लिए

  • व्यापारी अपने वाहन तथा अपने संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों की गाडी मोती काम्पलेक्स के पीछे महात्मा गांधी स्कूल के मैदान में खड़ा कराएंगे।
  • खरीददारी करने मार्केट आने वाले लोग अपने वाहन टीबी अस्पताल के सामने, पशु चिकित्सालय के सामने और पुलिस लाइन में खड़े करेंगे।

जवाहर मार्केट पावर हाउस के लिए

  • त्योहार के दौरान जो पसरा लगाते है जैसे,-फूल, दीया, मोमबत्ती आदि पसरा लगाते है उनके लिए निर्माणाधीन ओव्हर ब्रिज के टीन शीट बैरिकेड के अंदर दो ब्लॉक में फूल, मोमबत्ती आदि पसरा लगेगा।
  • व्यापारी व उनके कर्मचारी अपने वाहन दो पहिया वाहन निर्माणाधीन ओवर ब्रिज के टीन शीट बैरिकेड के अंदर दो ब्लॉक में वाहन खड़ा करेंगे।

भिलाई-3 और चरोदा बाजार

  • भिलाई-3 के सभी व्यापारी एवं उनके कर्मचारी अपने वाहनों को मिनी स्टेडियम में खड़ा करेंगे।
  • मिनी स्टेडियम में व्यापारीगण अपने वाहनो की सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात करेंगें। लाइट निगम प्रशासन मुहैया कराएगा।
  • चरोदा के व्यापारी वाहनों को काली मंदिर के सामने और हनुमान मंदिर के बाजू के मैदान में खड़ा करना होगा।

बाजारों से भीड़ कम करने उठाया गया कदम
मार्केट में भीड़ कम करने के लिए अस्थाई दुकानों को बाजारों से अलग रखा गया है। ट्रैफिक प्लान 10 से 15 नवंबर तक लागू रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी।
गुरजीत सिंह, डीएसपी ट्रैफिक, दुर्ग

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