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सम्मान:रिटायर्ड अफसरों को पौधे और चेक देकर किया सम्मानित, ओए-बीएसपी अधिकारियों के लंबित मुद्दों पर भी चर्चा

भिलाईएक घंटा पहले
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ऑफिसर एसोसिएशन ने रिटायर्ड अफसरों को किया सम्मानित। - Dainik Bhaskar
ऑफिसर एसोसिएशन ने रिटायर्ड अफसरों को किया सम्मानित।

बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन (ओए) द्वारा जनवरी माह में सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए प्रगति भवन में सम्मान समारोह का आयोजित किया गया।

सेवानिवृत्त अधिकारियों में जीएम बिजन कुमार सिन्हा (एसएमएस 3), नवीन कुमार (ईएमडी), अनंग पाल पाण्डेय, डीजीएम अशोक डी. ठावरे (प्रोजेक्ट), मैनेजर इमान लाल (टीएसडी), अवधेश प्रसाद (सीओसीसीडी), डिप्टी मैनेजर श्याम भारती (सीओसीसीडी) आदि शामिल थे।

इन्हें पौधे एवं चेक प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह में ओए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर ने कहा कि सेफी व ओए-बीएसपी अधिकारियों के सभी लंबित मुद्दों के लिए प्रयासरत है।

कार्यक्रम में ओए उपाध्यक्ष परविन्दर सिंह, उपाध्यक्ष माइंस संतोष कुमार सिंह तथा जोनल प्रतिनिधि तुषार सिंह, नोहर सिंह, राकेश सिंह ठाकुर, राधाकिशुन, आनंद कुमार तिवारी, एमडी राव, एसके देवांगन, एससी पाण्डेय, अजय कुमार चौधरी, निमेष गुप्ता, अखिलेश मिश्रा एवं एक्स-ओए के महासचिव दिलीप वर्मा आदि उपस्थित थे।

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