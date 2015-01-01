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मेंटेनेंस के नाम पर खानापूर्ति:महीनेभर में उखड़ गया पेचवर्क, फिर से सड़क में गड्‌ढे

भिलाई4 घंटे पहले
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तस्वीर सालों से खराब जामुल से नंदिनी-अहिवारा सड़क की है। जिसका मेंटेनेंस महीनेभर पहले पीडब्ल्यूडी ने किया। महीनेभर के अंदर किया गया पेचवर्क फिर से उखड़ गया। जामुल बोगदा पुल से नंदिनी-अहिवारा तक इस रोड को सीमेंटीकरण करने का प्रस्ताव राज्य शासन को पिछले दो साल से पीडब्ल्यूडी के अफसर भेज रहे हैं। मगर राज्य शासन ने अब तक इसकी मंजूरी नहीं दी। इसलिए सड़कों में जगह-जगह गड्ढे हैं। सड़क पॉवर हाउस से जामुल होकर अहिवारा से जुड़ती है।

सरकारी अनदेखी

  • 250 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है।
  • 18 किमी से ज्यादा लंबी रोड है, जहां सिर्फ गड्ढे है।
  • 10 साल पहले दिखावे के लिए रोड का मेंटेनेंस हुआ था। एक महीने पहले भी रोड में मुरुम व गिट्टी डाले गए थे।
  • 03 साल में 8 से ज्यादा लोगों की मौत इस रोड में गड्ढों की वजह से हाे चुकी है।
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