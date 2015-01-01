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सम्मान:रेलवे के राष्ट्रीय पुरस्कार में 2 अधिकारियों का चयन

भिलाई2 घंटे पहले
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रेलवे बोर्ड ने 65वां वार्षिक रेलवे राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा कर दी है। डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर शशांक कोष्टा को 300 लोको के रख-रखाव और इलेक्ट्रिक लोको शेड भिलाई को नई ऊंचाई देने और देश में पहली बार तीन गुड्स ट्रेनों को जोड़कर चलाने, 98 एनाकोंडा गुड्स ट्रेनों चलाने और लॉकडाउन पीरियड में 35.75 मिलियन टन गुड्स ट्रांसपोर्ट करने पर वरिष्ठ मंडल परिचालन डॉ. प्रकाशचंद्र त्रिपाठी को रेलवे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इन दिनों हर दिन 1713 वैगन का लदान किया जा रहा है।

यह एक विशिष्ट कीर्तिमान है। पूर्व में सीपीआरओ रहे डॉ. त्रिपाठी इन दिनों वरिष्ठ मंडल परिचालन का काम देख रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में मंडल ने इस बार 8वां स्थान प्राप्त किया है। पिछले साल 10वें पोजीशन पर थे। पिछले साल की तुलना में कम क्षेत्र होने और लॉकडाउन की स्थिति के बाद भी 35.75 मिलियन टन लदान का कीर्तिमान स्थापित किया गया।

देश में पहली बार तीन गुड्स ट्रेनों को जोड़कर एनाकोंडा ट्रेन बनाकर चलाई गई। अभी तक 98 एनाकोंडा ट्रेन चलाई जा चुकी है। सितंबर में पिछले साल की तुलना में 35 फीसदी अधिक और अक्टूबर में 65 फीसदी अधिक लदान हासिल किया गया।

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