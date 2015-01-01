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एडमिशन:इंजीनियरिंग की खाली सीटों पर 10 नवंबर से छात्र ले सकेंगे एडमिशन, शेड्यूल जारी

भिलाई4 घंटे पहले
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  • आवंटित सीटों पर छात्रों को अब तीन दिनों के अंदर लेना होगा प्रवेश

इंजीनियरिंग कॉलेजों में दो चरण की काउंसलिंग के बाद रिक्त बची सीटों पर 10 नवंबर से प्रवेश दिया जाएगा। तीसरे चरण की काउंसलिंग पूरी हो गई है। रिक्त सीटों को भरने के लिए 3 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक काउंसलिंग की गई। अब 10 तारीख से दोपहर दो बजे तक सीटों का आवंटन किया जाएगा। सीट अलाट होने के बाद आबंटित संस्था में दोपहर 2.30 बजे से स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकेंगे। प्रवेश लेने की अंतिम तारीख 13 नवंबर शाम 5 बजे तक है। तय समय के बाद भी प्रवेश नहीं लेने वाले स्टूडेंट्स की सीटें रिक्त मानी जाएगी। 16 नवंबर को सुबह 11 बजे खाली सीटों की जानकारी अपलोड की जाएगी। इससे पहले इंजीनियरिंग कॉलेजों में सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बाद 3579 छात्रों ने प्रवेश लिया था। जिसमें अब तक इंजीनियरिंग कॉलेजों की सिर्फ 29 प्रतिशत सीटों पर ही प्रवेश हुआ है।

सेकंड राउंड में 3701 छात्रों ने कराया था रजिस्ट्रेशन
इंजीनियरिंग सीटों पर एडमिशन के लिए जारी हुए काउंसलिंग शेड्यूल में सेकंड राउंड की काउंसलिंग में 3 हजार 701 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 2 हजार 605 को सीट अलॉट की गईं। इनमें से 1250 स्टूडेंट्स ने ही एडमिशन लिया। वहीं, पहले राउंड में 5700 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 5021 को सीटें अलाट की गईं थीं। इनमें से 2 हजार 329 स्टूडेंट्स ने ही एडमिशन लिया था।

पहले सिर्फ दो राउंड का ही जारी हुआ था शेड्यूल
छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए पहले सिर्फ दो ही राउंड की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी किया गया था। जिसमें दावा किया जा रहा था कि सीट भर जाएगा। लेकिन एडमिशन नहीं होने से बाद में तीसरे चरण की काउंसलिंग 3 नवंबर से 5 नवंबर तक की गई। राज्य में अब भी 70 प्रतिशत से ज्यादा सीटें खाली हैं। इसे लेकर पूर्व में दो राउंड का ही शेड्यूल जारी किया गया था, इस वजह से परेशानी भी सामने आई।

192 स्टूडेंट का प्रवेश भी हुआ रद्द, बढ़ी दिक्कतें
नियम के अनुसार यदि कोई स्टूडेंट एडमिशन लेने के बाद सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। पहले राउंड की काउंसलिंग में शामिल 192 स्टूडेंट ने सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भी रजिस्ट्रेशन कराया, जिसके कारण पहले राउंड में उन्हें अलाट की गई सीट कैंसिल कर दी गई। पहले राउंड में 2 हजार 329 और सेकंड राउंड में 1 हजार 250 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है।

इस बार रह जाएंगी सीटें खाली, कोई नियम नहीं
इंजीनियरिंग की खाली सीटों पर इस बार सिर्फ दो ही शेड्यूल में सीट को भरने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन दो चरणों की काउंसलिंग के बाद भी सीटें नहीं भर सकी। जिसके बाद विभाग को तीसरे काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करना पड़ा। तीसरे काउंसलिंग के बाद जो छात्र एडमिशन नहीं लेंगे उनकी सीटें खाली ही रह जाएंगी।

23 नवं. तक एमटेक और एम-प्लान में मिलेगा प्रवेश
सीएसवीटीयू ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर एमटेक और एम. प्लान में तारीख बढ़ा दी है। अब स्टूडेंट्स इन कोर्स में पढ़ाई करने के लिए 23 नवंबर तक एडमिशन ले सकते हैं। फाइनल ईयर के छात्रों के लिए नोटिफिकेशन भी जारी की गई है। एआईसीटीई ने डॉक्टोरल फैलोशिप स्कीम प्रवेश की तारीख बढ़ी है।

प्रदेश की 12021 सीटों पर होना है प्रवेश, यूनिवर्सिटी ने जारी किया आदेश
दो राउंड की काउंसलिंग पूरी होने के बाद प्रदेश की 12021 इंजीनियरिंग सीटों पर सिर्फ 3579 छात्रों ने ही प्रवेश लिया है। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के सेकंड राउंड की काउंसलिंग पूरी हा़े गई है। 33 इंजीनियरिंग कालेजों की 12 हजार 21 सीटाें के लिए जारी काउंसिलिंग के तहत दो राउंड के बाद अब तक 29.77 फीसदी सीटाें पर ही स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। यूनिवर्सिटी द्वारा इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। इसकी जानकारी सभी कॉलेजों को दी गई है।

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