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सर्कुलर:पूरक परीक्षाएं होंगी, एक कमरे में बैठ सकेंगे 10 स्टूडेंट्स

भिलाई2 दिन पहले
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  • माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया आदेश, 28 नवंबर से दिसंबर तक होगा परीक्षाओं का आयोजन

कोरोना संक्रमण के लंबे दौर के बाद बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन इस बार 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं की पूरक परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। इसका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। एक कमरे में 10 छात्रों की बैठक व्यवस्था के बीच परीक्षाएं होंगी। इधर बोर्ड की फरवरी-मार्च में होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरने की प्रकिया भी ऑफलाइन शुरू कर दी गई है। बोर्ड के छात्रों को 15 दिसंबर तक आवेदन फार्म के साथ परीक्षा शुल्क स्कूलों में जाकर जमा करना होगा। पूरक परीक्षा के लिए 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक का समय तय किया गया है। ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी।

10 वीं और 12वीं पूरक के लिए शेड्यूल जारी
मंडल ने 10वीं, 12वीं, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और डीएलएड की पूरक परीक्षा की समय सारणी जारी की है। चारों कक्षाओं की पूरक परीक्षाएं 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक होंगी। डीएलएड परीक्षा 28 नवंबर से 8 दिसंबर तक होंगी। सुबह 8 बजे केंद्रों में उपस्थित होना होगा। उन्हें सुबह 8.25 बजे प्रश्न पत्र दिया जाएगा। 8.30 से 11.30 तक परीक्षा होंगी।

छात्रों के लिए जारी किया गया है फीस कार्ड

  • 10वी बोर्ड: 390 रुपए।
  • 10वी बोर्ड व्यवसायिक
  • विषय: 450 रुपए।
  • 12वी कला संकाय बिना प्रायोगिक विषय: 390 रुपए।
  • 12वी कला संकाय प्रायोगिक विषय सहित : 450 रुपए।
  • विज्ञान संकाय : 570 रुपए।
  • गणित संकाय : 510 रुपए।
  • वाणिज्य संकाय बिना प्रायोगिक विषय: 390 रुपए।
  • वाणिज्य संकाय प्रायोगिक विषय सहित : 450 रुपए।
  • कृषि संकाय : 570 रुपए।
  • ललित कला संकाय : 570 रुपए।
  • गृह विज्ञान संकाय: 570 रु.।
  • अतिरिक्त विषय का:80 रु.।

प्रैक्टिकल ऑनलाइन लेना सबसे बड़ी चुनौती
स्कूल के प्राचार्यों ने बातचीत के दौरान बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर ही सभी छात्र शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में बोर्ड कक्षाओं में प्रायोगिक कक्षाएं और परीक्षाएं लेना बड़ी चुनौती है। छात्रों को विषय की बारीकियां ऑनलाइन नहीं समझाई जा सकती है। प्रायोगिक में छात्रों को स्कूल आना ही पड़ेगा। इसे लेकर छात्रों को दिक्कतें महसूस हो रही हैं।

15 दिसं. तक बिना विलंब शुल्क जमा करेंगे आवेदन
शैक्षणिक सत्र 2020-21 हाई स्कूल, हायर के साथ सभी बोर्ड कक्षाओं की परीक्षा के लिए आवेदन 15 दिसंबर 2020 तक जमा करने का आदेश मंडल ने जारी किया है। प्राइवेट और अवसर परीक्षा के छात्रों के लिए विलंब शुल्क के साथ आवेदन और शुल्क जमा करने की तारीख 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। शुल्क पिछले साल के आधार पर ही तय है।

शासन से शुल्क जमा लेने का आदेश मिला
"छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों से आवेदन फॉर्म के साथ शुल्क जमा करने के लिए आदेश किया है। वहीं पूरक परीक्षा ऑफलाइन होगी। किसी भी स्थिति में एक कक्षा में 10 से अधिक छात्रों को नहीं बैठाया जाएगा।"
-प्रवास कुमार बघेल, जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग

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