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वारदात:पुलिसकर्मी बनकर सेल्समैन के रुपयों से भरा बैग उड़ा ले गए चोर

भिलाई2 घंटे पहले
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  • सीसी टीवी कैमरे में आरोपी की तस्वीर हुई कैद

पावर हाउस स्थित लिंक रोड पर बुधवार की शाम करीब 4.30 बजे दुकान के सेल्समेन उपेंद्र पटेल से उठाई गिरी हो गई। सेल्समेन लिंक रोड स्थित दुकान से 31 हजार रुपए बैग में रखकर अपनी दुकान जा रहा था। रास्ते में बाइक सवार एक बदमाश ने उसे आवाज देकर रोका। ठग ने उसे बताया कि वह पुलिसकर्मी है। क्षेत्र में नशे की तस्करी हो रही है। नशा कारोबारी बैग में अवैध मादक पदार्थ रखकर तस्करी कर रहे हैं। यह सुनकर सेल्समैन घबरा गया। उसने ठग को चेक करने के लिए अपना बैग दे दिया। ठग ने बैग में हाथ डालकर रुपए पार कर दिए। बाद में बैग की चेन बंद करके उसे दुकान जाने का बोलकर फरार हो गया। सेल्समैन दुकान पहुंचा तो बैग से पैसे गायब थे। देर रात व्यवसायी अपने सेल्समैन को लेकर थाने पहुंचा। छावनी पुलिस ने देर रात इंदिरा नगर निवासी उपेंद्र पटेल की शिकायत पर अज्ञात बदमाश के खिलाफ आईपीसी की धारा 379 के तहत केस दर्ज कर लिया है। टीआई गोपाल वैश्य ने बताया कि घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज से ठग की तस्वीर मिल गई है। उसकी तलाश की जा रही है।

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