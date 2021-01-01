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रेल सेवा:अमरकंटक, उधमपुर और बीकानेर ट्रेन में अति. कोच, यात्रियों की मांग और ट्रेनों में उमड़ रही भीड़ को देखते लिया फैसला

भिलाईएक घंटा पहले
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यात्रियों की मांग और ट्रेनों में उनकी उमड़ रही भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अमरकंटक एक्सप्रेस और दुर्ग-ऊधमपुर और बिलासपुर-बीकानेर एक्सप्रेस में 1-1 अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाने का फैसला किया है। इससे वेटिंग टिकट कन्फर्म हो सकेगा।

जारी आदेश के अनुसार भोपाल-दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस में 1 फरवरी को अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाई जाएगी। दुर्ग-उधमपुर में 3 व 10 फरवरी को, उधमपुर-दुर्ग में 4 व 11 फरवरी को, बिलासपुर-बीकानेर में 4 और बीकानेर-बिलासपुर में 7 को कोच लगेंगे।

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