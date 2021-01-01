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लंबे समय बाद जनवरी में ठिठुरन:ट्विनसिटी शीतलहर की चपेट में, सुबह छाएगा कोहरा, और गिर सकता है पारा

भिलाईएक घंटा पहले
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मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से ठंडी और शुष्क हवा आने के कारण न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज किया जा रहा है। आने वाले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। अगले दो दिनों तक विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है क्योंकि न्यूनतम तापमान अपने निम्न तापमान के चरम तक पहुंच गया है। - Dainik Bhaskar
मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से ठंडी और शुष्क हवा आने के कारण न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज किया जा रहा है। आने वाले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। अगले दो दिनों तक विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है क्योंकि न्यूनतम तापमान अपने निम्न तापमान के चरम तक पहुंच गया है।
  • बढ़ती ठंड ने सामान्य दिनचर्या को किया प्रभावित
  • न्यूनतम तापमान सामान्य से छह डिग्री तक कम रहा

जनवरी 2021 में ठंड में काफी उतार-चढ़ाव होता रहा। हर 6 दिन में पारा कम ज्यादा होता रहा। जनवरी में रात का पारा सबसे कम 9.6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क को 20.8 डिग्री सेल्सियस तक उछला भी। 9 जनवरी 2021 को रात का पारा सबसे अधिक रहा। महीने का औसत न्यूनतम तापमान 13.9 डिग्री सेल्सियस रहा जो 2012 के बाद सबसे अधिक गर्म है। इधर ट्विनसिटी शीतलहर की चपेट में है। सोमवार की सुबह कोहरा छाया रहेगा। रात का पारा और गिरेगा।

इस तरह होता रहा जनवरी के पारे में उतार चढ़ाव

जनवरी 2021 में रात के पारे में काफी उतार-चढ़ाव होता रहा। 1 से 3 तक रात का पारा 12 से 13 के बीच रहा। 4 से 9 तक इसमें लगातार वृद्धि हुई। इन छह दिनों में पारा 14.4 से 20.8 डिग्री तक पहुंच गया। 10 से फिर इसमें कमी आने लगी। 10 को न्यूनतम का पारा 16.4 डिग्री रहा। यह 17 जनवरी तक लगातार कम होता रहा। 9.6 डिग्री तक कम हुआ।

9 जन. को सबसे अधिक न्यूनतम तापमान रहा

इस बार 9 जनवरी को सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह 2012 के बाद से अभी तक सर्वाधिक न्यूनतम तापमान है। यह सामान्य से 7 डिग्री अधिक रहा। वैसे 23 जनवरी 2016 को पिछले 12 साल का सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री दर्ज किया गया। 7 जनवरी 2011 को सबसे कम न्यूनतम 5.3 डिग्री तापमान रहा।

जिले का न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री दर्ज किया गया

रविवार को ट्विनसिटी का न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम रहा। महीने में दूसरी बार रात का पारा इतना गिरा। इससे पहले 14 जनवरी को 9.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था। दिन का तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।

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