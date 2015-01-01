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कार्रवाई:नशे का सामान सप्लाई करने वाले दो आरोपी हुए गिरफ्तार, महाराष्ट्र के ड्रग डीलर से खरीदते थे सीरप और गालियां

भिलाई2 घंटे पहले
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राजनांदगांव के चिचोला पुलिस के हत्थे चढ़ा प्रतिबंधित दवाईयों के सौदागर ने पूछताछ में कबूल किया है कि वह नेवई इलाके के मेडिकल स्टोर संचालक को सीरप और गोलियां सप्लाई करता था। महाराष्ट्र के ड्रग डीलर से दवाइयां खरीदकर नेवई,दुर्ग और दल्ली राजहरा में कई महीनों से खपा रहा था।

पुलिस ने पाटेकोहरा बैरियर के पास से नेवई के ठाकुर राम यादव (21) और दल्ली राजहरा के पृथ्वी नेपाली (22) को गिरफ्तार किया है। दोनों से 4 हजार नग गोलियां जब्त की गई है। दोनों के पास से 20 हजार कीमत की नशे की गोलियां जब्त की गई है। दोनों ग्राहकों की तलाश में घूम रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों को पकड़ा और पूछताछ की तो खुलासा हुआ।

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