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  • Where There Is No Subject Teacher, There Will Be Studies From The App, Students Will Join The Online Class As Soon As The App Is Opened.

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पहली बार ऐसा:जहां सब्जेक्ट टीचर नहीं वहां एप से होगी पढ़ाई, एप खोलते ही छात्र जुड़ेंगे ऑनलाइन क्लास से

भिलाई5 घंटे पहले
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  • दुर्ग संभाग में 13 सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को बनाया नोडल, साइंस कॉलेज से संचालित होगी क्लास
  • ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खाली टीचरों की कमी को पूरा करने के लिए पहली बार तैयार किया गया है एप,

टीचर की कमी को पूरा करने अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन तरीके से कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एक एप तैयार किया है। यह एप स्कूलों में चल रहे दीक्षा एप के जैसा ही होगा। जिस कॉलेज में किसी भी सब्जेक्ट का टीचर नहीं होगा उस कॉलेज के स्टूडेंट्स इस एप के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। जिले में ऐसे 100 प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापकों के पद खाली हैं। जहां पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पढ़ाई की समस्या को दूर करने के लिए संभाग स्तर पर भी एक टीम तैयार की गई है। जिसमें हर विषय का एक नोडल टीचर बनाया गया है। नोडल टीचर ऑनलाइन पढ़ाई की मॉनीटरिंग करेंगे। कोरोना काल में छात्रों की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने यह पहल पहली बार की है। इसके लिए जिन कॉलेजों में विषय के शिक्षक नहीं है वहां के छात्रों की ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर और नाम मंगाए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को गुगल प्ले पर जाकर इस एप को डाउनलोड करेंगे। कॉलेज से छात्रों को आईडी पासवर्ड मिलेगा। दुर्ग संभाग में जाकर छात्र अपने विषय के टाइम में पढ़ाई कर सकेंगे। इसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं।

रूसा जनरेट करेगा आईडी पासवर्ड, सीधे जुड़ेंगे छात्र : हायर एजुकेशन में एप तैयार करने का काम शुरू हो गया है। जल्द ही एप तैयार कर काॅलेजों को भेज दिया जाएगा। जहां कॉलेज स्टूडेंट्स को आईडी पासवर्ड देंगे। एप में आईडी पासवर्ड डालने के बाद सीधे जुड़ जाएंगे। जहां स्टूडेंट्स को विषय की पूरी जानकारी दी जाएगी। एप के माध्यम से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहली बार पढ़ाई होगी। टीचर की कमी दूर होगी।

साइंस कॉलेज में तैयार हो रहा कंट्रोल रूम : जिन कॉलेजों में सब्जेक्ट टीचर नहीं है वहां पर ऑनलाइन छात्रों को पढ़ाने के लिए यह एप तैयार किया जा रहा है। इस एप का संचालन राज्य और संभाग दोनों स्तर पर किया जा रहा है। इसे देखते हुए साइंस कॉलेज दुर्ग में दो कमरों को चिह्नांकित किया गया है। यहां नेटवर्किंग और अन्य जरूरी सिस्टम लगाने के बाद यहां से ऑनलाइन पढ़ाई का भी संचालन होगा।

नोडल टीचर्स को पीपीटी के माध्यम से दी गई ट्रेनिंग
ऑनलाइन क्लास को लेकर संभाग स्तर पर दो दिन पहले ही दुर्ग में 13 विषय के 13 नोडल टीचर बनाए गए हैं। नोडल प्राध्यापकों को पीपीटी के माध्यम से शेड्यूल बनाना, टाइम टेबल और अन्य पाठयक्रम की जानकारी दी गई।

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