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सावधानी के साथ मनाएं त्योहार:दिनभर में 124 संक्रमित मिले, 1319 एक्टिव केस

राजनांदगांवएक दिन पहले
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  • बाजार में लग रही भीड़, प्रोटोकॉल का पालन नहीं

कोरोना संक्रमण के खिलाफ पिछले सात माह से पूरा जिला लड़ाई लड़ रहा है। त्योहारी सीजन की वजह से लोग खरीदारी के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि लोग कोरोना संक्रमण को मजाक में न लें बल्कि खुद को सुरक्षित रखें और सावधानी के साथ खरीदी के साथ त्योहार मनाएं ताकि परिवार संक्रमण की चपेट में न आएं। संक्रमण की रफ्तार तो नहीं बढ़ी है पर वायरस से संक्रमित लोग सामने आ ही रहेे हैं।
बुधवार को जिलेभर में 124 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई। बताया गया कि ये संक्रमित दूसरे संक्रमितों के संपर्क में आए थे। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि सर्दी, खांसी और बुखार से लंबे समय से पीड़ित थे पर सैंपल देने की बजाए मेडिकल स्टोर्स से दवाइयां लेकर रिस्क उठा रहे थे। हालांकि सैंपलिंग के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही इन मरीजों को लक्षण देखकर अस्पताल में भर्ती किया गया तो कुछ मरीज को होम आइसोलेट कर दिया गया है।
1319 एक्टिव केस: जिले में बुधवार को 124 केस सामने आए। 128 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। 13342 अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं। 11914 की अब तक छुट्टी हो चुकी है। शहर में 36 और ग्रामीण में 88 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा 732 मरीज होम आइसोलेट हैं।

त्योहार के चलते दुकानों में भीड़, नहीं मान रहे नियम
त्योहार के चलते दुकानों में भीड़ देखने को मिल रही है। दुकानदार दो माह पहले कोविड के प्रोटोकॉल को लेकर जितना सतर्क दिख रहे थे, ऐसा अब नहीं है। त्योहार की नजदीकी के बीच ग्राहकों की भीड़ लग रही है। इन्हे सैनिटाइज करने की सुविधा है और न ही सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अफसर यह हालत देखकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं त्योहार के बाद संक्रमण न बढ़ जाए।

कोरोना से बचने आप यह तरीका जरूर अपनाएं

  • घर से निकलें ताे मास्क जरूर लगाएं।
  • भीड़ में जाने से बचें, सामाजिक दूरी का पालन करें।
  • हाथों को बार-बार सैनिटाइज करें या फिर साबुन से धाेएं।
  • सर्दी, खांसी व बुखार होने पर सैंपल देकर जांच कराएं।
  • डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयां लें, मर्जी से दवाइयां न लें।
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