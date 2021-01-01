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आदेश जारी:178 संकुल समन्वयकों की होगी भर्ती, 3 पीरियड लेने के बाद ही करेंगे निरीक्षण

राजनांदगांव2 घंटे पहले
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  • प्रधानपाठक या फिर उच्च वर्ग शिक्षक ही बनेंगे समन्वयक

नए सत्र में स्कूलों की मॉनीटरिंग के लिए 178 नए संकुल समन्वयकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद समन्वयकों की संख्या बढ़कर 329 हो जाएगी। एक समन्वयक के पास 7 से 8 स्कूल ही प्रभार में रहेंगे। नए आदेश के तहत अब समन्वयक की जिम्मेदारी प्रधानपाठक और उच्च वर्ग शिक्षकों को ही दी जाएगी। यह भी तय किया गया है कि संकुल समन्वयक पहले तीन पीरियड लेंगे। इसके बाद ही निरीक्षण के लिए निकल पाएंगे। राजनांदगांव ब्लॉक में ही 22 नए समन्वयकों की नियुक्ति होगी। इस ब्लॉक में 44 समन्वयक हो जाएंगे। संकुल के प्रभारी उस क्षेत्र के हायर एवं हाईस्कूल के प्राचार्य बनाए जाएंगे। वर्ग तीन के शिक्षकों को समन्वयक का प्रभार नहीं दिया जाएगा। पहले जिले में 151 संकुल समन्वयक थे। इनके पास प्रभार वाले स्कूलों की संख्या अधिक थी। इसके चलते स्कूलों की मॉनीटरिंग पर असर पड़ रहा था।

वनांचल में होगी दिक्कत
मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के स्कूलों में सहायक शिक्षक ही कार्यरत हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में संकुल समन्वयकों के चयन में परेशानी होगी। वहीं कई पुराने शिक्षकों को ऑनलाइन सिस्टम ऑपरेट करने नहीं आता। ऐसे में इन शिक्षकों को प्रभार देना भी मुश्किल होगा।

चयनकर्ता ये रहेंगे
समन्वयक का चयन डीईओ, डीएमसी और संबंधित क्षेत्र के स्कूल के प्राचार्य करेंगे। डीएमसी भूपेन्द्र साहू ने बताया कि समन्वयक को स्वयं भी पढ़ाई करानी होगी। इन्हे रोज तीन पीरियड लेना है। इसके बाद ही निरीक्षण के लिए निकलेंगे और संकुल प्रभारी को रिपोर्टिंग करेंगे।

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