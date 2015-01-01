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मौत के बाद जागा अस्पताल प्रबंधन:2 करोड़ रु. से लगा रहे ऑक्सीजन प्लांट

राजनांदगांव3 घंटे पहले
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  • यहां 24 घंटे में 175 सिलेंडर ऑक्सीजन होगा तैयार

पेंड्री स्थित कोविड-19 हॉस्पिटल में दीपावली के दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई ठप होने से अफरा-तफरी मची थी। वहीं एक मरीज की मौत होने पर परिजनों ने ऑक्सीजन नहीं मिलने का आरोप लगाया था। वर्तमान में यहां गंभीर मरीज रखे गए हैं जिन्हें सांस लेने में तकलीफ की समस्या है। ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए प्रबंधन अब लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च कर ऑक्सीजन प्लांट लगवा रहा है। इस प्लांट के बन जाने से 24 घंटे में 175 सिलेंडर ऑक्सीजन तैयार होगा। इसके बाद रिफिलिंग कराने की समस्या भी दूर हो जाएगी। डीएमई की ओर से जिस फर्म को प्लांट लगाने का ठेका दिया गया है, उसे 20 दिन के भीतर यह काम पूरा करने निर्देश दिए गए हंै। बताया गया कि फाउंडेशन तैयार हो चुका है। इसके सूखने के बाद मशीनें इंस्टॉल की जाएंगी। ऑक्सीजन प्लांट को सीधे सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम से जोड़ा जाएगा। यहीं से ही सीधे ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। इसे ऑपरेट करने यहां 24 घंटे ऑपरेटर ड्यूटी पर रहेंगे। यहां लगातार ऑक्सीजन तैयार करने का काम होगा पर इमरजेंसी के लिए प्रबंधन को 150 सिलेंडर अतिरिक्त रखने होंगे ताकि किसी कारण से प्लांट बंद हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी।

ठेका सिस्टम बंद होगा
ऑक्सीजन प्लांट के लगने के बाद प्रबंधन को रिफिलिंग के नाम पर अतिरिक्त पैसे खर्च नहीं करने होंगे। यानी की ठेका रद्द कर दिया जाएगा। हाल ही में एक नए फर्म को रिफिलिंग और सिलेंडर सप्लाई का ठेका दिया गया है। अधीक्षक डॉ प्रदीप बेक ने बताया कि प्लांट लगाने का काम शुरू हो गया है।

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