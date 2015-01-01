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वारदात:दुकान का ताला तोड़कर 21 मोबाइल की चोरी

राजनांदगांव2 घंटे पहले
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मोहारा के सिंगदई चौक में मौजूद मोबाइल दुकान से 95 हजार के मोबाइल फोन की चोरी कर ली गई है। घटना शुक्रवार-शनिवार दरमियानी रात की है। दुकान संचालक दिनेश तेजवानी ने बसंतपुर पुलिस को बताया कि वह शुक्रवार की रात 9 बजे दुकान बंद कर अपने घर लौट गया था। शनिवार सुबह जब वापस दुकान आता तो शटर का ताला टूटा हुआ था। भीतर देखने पर दुकान में रखे 21 नए पुराने फोन की चोरी कर ली गई थी।

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